陌生女LINE訊息連轟N天 網友急喊「最終目標很可怕」

LINE訊息連環炸，你會怎麼做？一名男網友日前Po文苦惱被一名陌生女子加入好友後，對方每日訊息連發，讓他不知道該不該回覆對方，求救網友是否有相同情形，「誰家的女友來認領走…」沒想到網友打臉回應「真的不是你有魅力」、「這是機器人（詐騙）」。

一名男網友苦惱被陌生女子加入LINE好友後，天天被她轟炸訊息。（翻攝自爆怨2公社）

一名男網友在「爆怨2公社」Po出一連串LINE訊息截圖，表示從2日起被陌生女子加入好友後，對方就展開一連串訊息轟炸，不僅自問自答年齡、當天狀況、工作情況及感情事外，還說「有你陪我講話，還不錯的感覺啊，很高興認識你喔」，但該名男子都未回任何一句留言，表示自己已有老婆「也知道全部內容」，苦惱這名陌生女子「一直傳我不知道該不該回（她）一下」、「劇情還沒結束」。

一名男網友被陌生女子轟炸訊息，網友要他快點刪除，稱這是「機器人詐騙」。（翻攝自爆怨2公社）

男子求助網友是否有遇到相同狀況，網友們笑回「她好厲害，可以自言自語那麼久」、「人帥真好」，但多數網友回應這是機器人詐騙，「是酒店摳客（Call客）」、「它名字旁邊是不是有一個灰色盾牌。那是機器人，可以刪了」、「等大約5～7天就會跟你說生日到了，覺得很寂寞需要人陪，店裡面有低消，他會跟你一起分擔，也會說的楚楚可憐」、「到最後應該會叫你帶8000去找他交朋友」。

網友不忘質疑該名男子為何不直接封鎖此人，並打臉「你4不4很開心，已婚還有桃花開的感覺。」其他網友則搞笑表示，「可以從她自顧自的對話中學習聊天的技巧」，另一名女網友更說最近在追蹤老公手機裡的機器人，「超關心她三餐吃啥，我都叫我老公她有PO便當要告訴我，我參考一下當天的用餐。」