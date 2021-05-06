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台中捷運綠線收費後運量大跌 網友酸：只剩下2功用

聯合新聞網 / 綜合報導
台中捷運綠線4月25日正式通車，運量從試營運時期一度破10萬人次，到5月5日僅剩25,279人次，相差很大。圖／台中市新聞局提供
台中捷運綠線4月25日正式通車，運量從試營運時期一度破10萬人次，到5月5日僅剩25,279人次，相差很大。圖／台中市新聞局提供

台中捷運中捷）綠線在4月25日中午正式收費營運，但運量從免費試營運時期破10萬人次，到本（5）月5日只剩下25,279人次，遭網友酸這條線只剩前往台中高鐵站與台中市政府的2種用途。

一名網友在PTT八卦版（Gossiping）以「哪些台中人才會用到文心路捷運？」為題發文提到台中人終於有了一條屬於自己的捷運，但非唱衰台中，「但整條路線看起來只有兩個功能，一個是去台中高鐵站，一個是去市政府站的中港路（台灣大道）。」詢問眾人搭乘中捷綠線之用途。

網友們紛紛回應「炒房會用到」、「住文心路附近在市政府上班的公務員」、「北屯未來熱點，價也跟著起飛」、「沿途學生上班的人」、「文心秀泰吃漢堡王」、「假日需要轉乘離開台中的人」。另外，有網友認為，中捷綠線「比較適合當藍橘（線）任一後的第二條，但沒辦法，綠線也是因為高鐵關係才生的出來的。」

台中捷運的「資訊公開專區」顯示，在綠線免費試營運時期（3月25日～4月23日），運量從一開始的55,205人次，中間一度達到106,155人次，到結束前仍有93,261人次；4月25日正式收費只剩37,534人次，雖然在五一勞動節連假回升至5萬人次左右，但5月3至5日運量僅剩24,021、23,846及25,279人次，未見起色。

中捷藍線（台中港至台中火車站）的形成也有新進度，台中市政府日前已將綜合規劃報告書報請交通部審議，該線全長24.8公里，全線共有20座車站，經費達1309億，評估12年後，即為2033年（民國122年）通車，但被各界質疑藍線的困難度超越綠線，12年後通車「會不會太樂觀」？看來民眾還是要再耐心等待。

台中捷運 中捷

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