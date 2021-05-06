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百元剪髮超便宜「到底賺什麼？」 網：只靠一招
百元剪髮店盛行，通常只要很划算的價格便能完成理髮的需求。有網友便在PTT上詢問，百元理髮店每次去店員都不一樣，這次碰到的店員「騎的機車看起來比我的高級」，弄了老半天收費也是一百元，雖然他覺得剪的也不怎樣，完全是洗頭方便才去，但也不禁想問「百元剪髮到底靠什麼賺錢？」
對此馬上有網友給出解答「靠一天一百個客人的數量暴力」，認為只要來的客人數量夠多，即使收費不高，也能有還可以的收入。有網友試算分析，「百元剪髮常常大排長龍，差一點的一天剪50顆，一個月也有15萬營業額，有啥不能賺。」
除此之外，也有網友認為「極致降低成本」也是賺錢方式之一。「剪頭髮不需要甚麼成本、風險又低」、「這種店剪的髮型沒難度，剪出來的都差不多」、「連洗頭都不用，吹完就叫妳走了」、「很多其實都是菜鳥或實習生在剪，你消費給學生學習。」
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