「魯麵」只有南部人在吃？ 北部人冷言：就是羹麵啊

北部人不吃「魯麵」，只有南部人在吃？近日一名南部人被北部朋友詢問台南好吃美食，他特別推薦在地風味「魯麵」，卻意外發現外地人以為「魯麵」跟「大魯麵」是一樣的，上網與網友們討論也掀起南北認知差異。

一名南部網友日前被朋友問及台南有什麼好吃的？他特別推薦當地傳統美食「魯麵」，但對方感到困惑再問「是大魯麵嗎？」，南部網友澄清「不是大魯麵，是魯麵」，這才發現北部人竟然不知道「魯麵」，只有南部人在吃，於是上PTT發文求助問「有沒有魯麵只有南部人在吃的八卦啊？」

南部鄉親紛紛回應「沒錯！北部沒有這個東西」、「這只有台南地區特有，跟大滷麵沒關係」、「重點是料會炒過」、「北部人不懂吃，自然會錯過這種好東西」，有人幫忙解釋「就類似是加了很多蔬菜的肉羹麵」、「是喜麵，特別在嫁娶時會請廚師做，台南人會說帕魯麵」。

北部人則是無感地說、「就羹麵啊」、「只是麵是比較像粗的陽春麵那種」、「南部很喜歡重新命名」，也有人發表吃過感想「高雄人吃過一次，覺得不喜歡」