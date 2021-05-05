一路燒到快40度！ 他曝打AZ疫苗副作用：簡直像地獄

近日本土新冠肺炎疫情再起，提高國人接種疫苗的意願。而一名網友就分享，自己去施打疫苗後的感想，其中，他出現的副作用包含噁心感、發冷、高燒、頭痛等症狀，讓他直呼「像地獄一樣」。該文曝光後，引起熱議。

原PO在網路論壇「Dcard」發文透露，他在3日下午3點左右去醫院接種AZ疫苗，施打後需留在醫院觀察30分鐘，當下他有嚴重的噁心感，不過除此之外，回家後身體都一切正常，還能若無其事地打電動。

然而到了晚上9點，他開始感到全身明顯發冷，雖然體溫正常，但渾身都很不舒服，他隨即去洗熱水澡，當時把水開到最燙的溫度，身體還是冷到沒感覺。直到半夜12點後，他出現發燒狀況，溫度不斷攀升，從37.5度一路飆到39.7度，並伴隨劇烈頭痛。

對於施打疫苗後的感受，原PO直呼簡直「像地獄一樣」痛苦，他也以自身狀況提醒，若有民眾同樣要接種疫苗，記得先備好止痛藥，並避免選到含有咖啡因成分的藥品，以免身體難受又睡不著覺。

該文底下也湧入不少人分享經驗，留言「上週接種只有稍微發燒，但會很沒精神」、「我朋友打也是昏昏沉沉的，而且副作用很大」、「我燒到38.2左右，另外有全身酸痛和頭痛頭暈的症狀」；原PO則在留言區補充，自己隔天身體已經大致恢復，且接種反應還是和個人體質有關，不一定每個人都會有副作用。