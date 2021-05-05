新北人地方認同感超低？ 網友曝一關鍵「落差太大」

當你需要向他人介紹自己家鄉的時候，都會如何稱呼呢？一名網友在PTT發文，他提到身邊許多住在新北市的朋友，向中南部親友介紹自己住哪時往往自稱「台北」而非「新北」，此情況讓他不解為何新北人對於「新北市」的認同感不高。

一名網友在PTT「WomenTalk」看板發文，他提到身邊許多住在新北市的朋友，往往自稱家住「台北」而不是「新北」。對此原PO感到十分不解，他認為以前還是台北縣的時期自稱台北還OK，現在是2個不同的直轄市，為何新北市居民不能「光明正大說自己是新北人？」

原PO接著提到，新北人除了較少提來自新北，往往自我介紹時會只提區，例如「我住新莊、他住板橋」等等，原PO表示對此仍十分納悶，他以家住屏東縣潮州鎮的朋友為例，對方會表示自己是屏東人、住屏東，而不會說自己是潮州人。對於新北市居民較少稱呼自己來自新北，原PO不禁納悶「新北人對於『新北市』的認同感這麼差嗎」？

貼文曝光後吸引諸多網友回應，「認同，不懂為何不直接講自己新北」、「因為新北太大，講區比較有話聊」、「可能太大（城市面積）了吧，反而會比較直接說新莊、汐止等」、「好像真的沒有跟別人說過住新北，感覺講起來很彆扭，可能講區比較親切吧」；對於自稱「台北」，有一派網友表示「中南部人沒有新北、台北概念」，當自己和外縣市朋友介紹家鄉時，往往先回答家住北部，當對方細問時再回答住哪一區，而台北算包涵大台北地區的簡稱。

不過，有人指出新北市居民較少自稱新北人全因「城鄉差距」，他提到新北市內部各區落差很大，例如緊鄰台北市區的永和跟北海岸的三芝、石門，「不會覺得是一樣的吧」。