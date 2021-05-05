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插頭小圓孔有何功用？內行揭「神秘用途」：攸關全家性命安全

聯合新聞網 / 綜合報導
一般插頭的兩片金屬面上，都會有兩個小圓孔。 圖／翻攝自PTT
一般插頭的兩片金屬面上，都會有兩個小圓孔。 圖／翻攝自PTT

插頭是每個人日常生活中都會接觸到的物品，若仔細觀察，會發現插頭的兩片金屬面上總有兩個小圓孔，究竟這樣的設計用意何在？日前有網友發文詢問這方面的問題，除了引起熱議，也釣出許多專業網友解答。

一名網友在PTT以「為什麼插頭前有個小洞」為題，問道「市面上很多插頭前面都有小圓孔，請問這些圓孔有哪些作用」？貼文曝光後，獲得廣大網友熱情解答。

有網友表示那兩個小圓孔可以讓插頭插進插座裡的時候變得更穩，「卡進插座比較緊啊！你要額外接電線也比較方便」、「插座裡有凸銅片，插頭插進去能些許固定」、「類似內扣，插座內插裡有彈簧」、「電器漏電時，引導出去不會造成電器短路」。

有網友則分享一張照片，只見一個鎖頭扣住插頭的兩個小孔，表示「我看過電視節目出過這個題目，原因好像是因為怕家裡小孩玩插頭，所以前面的小洞可以鎖起來」，有網友開玩笑說「你把插座拆了就秒懂，記得關總電源」。

事實上，「生活知識+」曾做過相關報導，分析插頭中間的小洞一共有三項功能如下：

第一、牢固作用

當你把插頭插入插座的時候，會感覺到有個東西卡了一下。那是由於插座內部的彈片剛好卡進電插頭的洞裡，而彈片有個小小的突出口，能牢牢卡住電插頭晶片，讓電插頭插進去之後不會輕易滑出來。

第二、鎖住作用

有些插座內部有帶鎖設計，電插頭插進去後按下開關，就會往插頭的兩個小洞插入一根金屬棍，這樣電插頭就不會輕易被拔下。

第三、防止孩子玩耍

孩童誤觸電源導致觸電的意外時有所聞，因此把插頭從插座上拔下來以後，可以用鎖頭鎖住，避免兒童因為玩插頭而釀成意外悲劇，可以說攸關全家人的安全。

有網友分享一張照片，只見一個鎖頭扣住插頭的兩個小孔，表示把小洞鎖起來，可以避免小孩玩插頭。 圖／翻攝自PTT
有網友分享一張照片，只見一個鎖頭扣住插頭的兩個小孔，表示把小洞鎖起來，可以避免小孩玩插頭。 圖／翻攝自PTT

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