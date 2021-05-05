濫用資源！男「等不到公車」竟叫救護車來載 網怒：超想打他

有網友近日在臉書控訴，新北市板橋區一名男子撥打119求助，但當醫護人員抵達現場後，發現該男子並無異狀，至於叫救護車的理由，竟是因「等不到公車」。事情在網上曝光後，引起大批民眾留言撻伐。

一位網友4日透過臉書「爆料公社公開版」指出，他在當天晚間目睹板橋家樂福前的公車站牌，有一名身穿藍衣的男子打電話給119，表示自己需要搭乘救護車，然而當醫護人員趕到後，發現男子並無任何病症或外傷。

該網友表示，在醫護人員詢問下，才知道男子原先想搭公車去醫院，但因一直等不到公車來，竟異想天開打119，叫救護車來載自己。男子誇張行徑，讓在一旁的原PO相當傻眼，氣得直呼「聽完超想打他的」。

該文底下湧入大批網友撻伐，紛紛留言「浪費醫療資源」、「真的病得不輕」、「是沒常識還是真的想受傷坐看看」、「用救護車代步還第一次聽到」、「濫用救護車要自費」、「浪費資源，收錢」等，痛批男子行為。

據了解，當事人為45歲張姓男子，3日晚上就曾打電話叫救護車，醫護人員抵達發現並無異樣；而隔日張男聲稱被人打傷，再次打119表示需要送醫，救護人員抵達後，張男才改口說因等不到公車才會撥119。而根據《消防法》第36條，若民眾謊報火警、災害、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話，將處3000元到1萬5000元罰鍰。