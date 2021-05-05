快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濫用資源！男「等不到公車」竟叫救護車來載 網怒：超想打他

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友指出，圖中身穿藍衣的男子，竟因自己等不到公車，而叫救護車來載。 圖擷自facebook
一名網友指出，圖中身穿藍衣的男子，竟因自己等不到公車，而叫救護車來載。 圖擷自facebook

有網友近日在臉書控訴，新北市板橋區一名男子撥打119求助，但當醫護人員抵達現場後，發現該男子並無異狀，至於叫救護車的理由，竟是因「等不到公車」。事情在網上曝光後，引起大批民眾留言撻伐。

一位網友4日透過臉書「爆料公社公開版」指出，他在當天晚間目睹板橋家樂福前的公車站牌，有一名身穿藍衣的男子打電話給119，表示自己需要搭乘救護車，然而當醫護人員趕到後，發現男子並無任何病症或外傷。

該網友表示，在醫護人員詢問下，才知道男子原先想搭公車去醫院，但因一直等不到公車來，竟異想天開打119，叫救護車來載自己。男子誇張行徑，讓在一旁的原PO相當傻眼，氣得直呼「聽完超想打他的」。

該文底下湧入大批網友撻伐，紛紛留言「浪費醫療資源」、「真的病得不輕」、「是沒常識還是真的想受傷坐看看」、「用救護車代步還第一次聽到」、「濫用救護車要自費」、「浪費資源，收錢」等，痛批男子行為。

據了解，當事人為45歲張姓男子，3日晚上就曾打電話叫救護車，醫護人員抵達發現並無異樣；而隔日張男聲稱被人打傷，再次打119表示需要送醫，救護人員抵達後，張男才改口說因等不到公車才會撥119。而根據《消防法》第36條，若民眾謊報火警、災害、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話，將處3000元到1萬5000元罰鍰。

救護車 公車 醫護人員

延伸閱讀

真把超商當自己家？座位區驚見「阿嬤幫孫剪頭髮」碎髮掉滿地

醉到六親不認！婦人酒測值超標3倍 駕車輾過女兒拖行100公尺

「謝同學」惡作劇！10多位外送員擠爆校門口 發現遭「惡意棄單」

影／鱷魚出沒民宅趴趴走！女警機制拿出「神器」驅離猛獸

相關新聞

陌生女LINE訊息連轟N天 網友急喊「最終目標很可怕」

LINE訊息連環炸，你會怎麼做？一名男網友日前Po文苦惱被一名陌生女子加入好友後，對方每日訊息連發，讓他不知道該不該回一下，求救網友是否有相同情形，「誰家的女友來認領走…」沒想到網友打臉回應「真的不是你有魅力」、「這是機器人（詐騙）」。

台中捷運綠線收費後運量大跌 網友酸：只剩下2功用

台中捷運（中捷）綠線在4月25日中午正式收費營運，但運量從免費試營運時期破10萬人次，到本（5）月5日只剩下25,279人次，遭網友酸這條線只剩前往台中高鐵站與台中市政府的2種用途。

百元剪髮超便宜「到底賺什麼？」 網：只靠一招

百元剪髮店盛行，通常只要很划算的價格便能完成理髮的需求。有網友表示，百元理髮店每次去店員都不一樣，這次碰到的店員「看起來機車比我的高級」，弄了老半天收費也是一百元，雖然他覺得剪的也不怎樣，完全是洗頭方便才去，但也不禁想問「百元剪髮到底靠什麼賺錢？」

大學畢業當外送員被親戚瞧不起 眾人安慰「比啃老強的多」

外送平台崛起後讓外送服務趨於成熟，入行門檻低、工作時間又自由，吸引許多人投入這個行業，但即使靠勞力賺錢，仍有人對這份工作投以鄙視眼光。一名外送員發文抱怨被叔叔看不起，讓他不滿又無奈，但鄉民們一面倒地力挺安慰「職業不分貴賤」。

客抱怨煎鍋貼不戴手套 店員解釋原因網力挺「戴著更髒」

現代人講究食品安全，許多餐飲業者不論內場或外場人員都會戴上手套、口罩，不僅防疫也保持衛生。一名在鍋貼店工作的女網友PO文抱怨，表示日前有位客人不滿他們工作時不戴手套，但她覺得煎鍋貼戴手套反而危險，客人不明就裡的質疑讓她覺得很委屈，貼文一出讓許多鄉民為她抱不平。

為何衝著我？頭等艙後座屁孩猛踹椅子 向父母陳情只被冷回一句

有時在外搭乘交通工具，最怕不守規矩的乘客干擾安寧，特別是在長途旅遊中，更讓人難以忍受。最近就有為日本網友，分享過去在搭飛機時，遭遇到的不愉快經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。