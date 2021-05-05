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工作4小時年收百萬！她嘆小姑嫌「毀前途」不做 網羨：換我來

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，她的小姑在傳統市場接手公婆家的攤位，工時短且內容簡單，輕鬆月領10萬，卻仍天天抱怨。示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
一名網友透露，她的小姑在傳統市場接手公婆家的攤位，工時短且內容簡單，輕鬆月領10萬，卻仍天天抱怨。示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影

出生在生活優渥的家庭，往往能比別人得到更好的資源，但有時富裕的環境，反而可能養出難吃苦的性格。一名網友近日就抱怨，自己的公婆家相當有錢，小姑協助家中生意，一天只需工作4小時就能年薪百萬，但卻仍不滿現狀，讓網友看了紛紛搖頭。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，她的公婆在傳統市場做生意，早期非常賺錢，幫她老公和小姑從小存的錢，已經累積至少8位數的金額，並給他們一人各兩間台北市的房子，然而她認為這位小姑根本「身在福中不知福」。

原PO指出，現在攤位由她老公和小姑接手經營，不過營收一樣由公婆管理，每個月老公和小姑各領10萬元的薪水。她透露，自己老公每天工作12小時，幾乎包辦所有大小事項；而小姑每日工時4小時左右，只需招呼客人和收錢，卻一天到晚抱怨，說自己「累到做惡夢」，甚至認為在傳統市場上班是「毀了前途」，讓她「沒勇氣去外面工作」。

小姑的種種行為讓原PO相當傻眼，直呼「年薪百萬、每天工時4小時的工作哪裡找？」。而近日原PO決定辭去工作，陪伴老公在傳統市場做生意，沒想到小姑竟因她來幫忙，就認為自己不再需要去市場協助，但因仍沒有勇氣出去找工作，所以要求公婆持續發原先的月薪，公婆拒絕後還稱要離家出走，讓原PO深感無奈。

該文一出，網友紛紛表示「有時資源給太好，反而會變廢」、「標準的媽寶、溫室花朵」、「就這種工作態度，給22K都嫌多」、「讓她去外面體會8到12小時，薪水23800的工作啊」等；不少人則歪樓笑稱「簡直是夢幻工作」、「還缺小姑嗎」、「換我當你小姑，我會努力賺錢」。

傳統市場 薪水 工時

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