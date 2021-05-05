特別衰？ 本土疫情幾乎「都爆在桃園」 網曝關鍵點嘆：首當其衝

華航諾富特群聚感染風波持續擴大，目前確診人數已達28人，而根據疾管署從2021年1月統計至今的「本土病例地圖分布」，確診案例多集中北台灣，尤其以桃園市人數最多，引起網友熱烈討論，好奇「疫情都爆發在桃園」的背後原因。

根據疾管署4日更新的「本土病例地圖分布」，可見自2021年起，桃園市已出現29例確診個案，其次為新北市6例，兩市均亮起警示號誌的紅燈；台北市目前累計3例，以橘色標示，其餘縣市則無人確診，在圖上呈現綠色。

針對桃園市的確診人數明顯較多，且1月發生的部桃群聚感染和近期的華航群聚案，均發生在桃園，有網友就在網路論壇「Dcard」發文表示，明明其他地方也有建設機場，但疫情卻每次都在桃園爆發，好奇究竟是桃園「特別衰」，還是有其他具體原因。

貼文一出，不少網友回應「桃園有國際線不奇怪」、「其他地方現在都是飛國內線為主」、「很多航空相關人員都住在桃園」、「桃園機場就是國門，長程航班都在那裡起降」、「桃園面對疫情是首當其衝的」等，點出背後關鍵原因。

此外，也有人提醒「北北桃一體的，沒什麼差」、「不代表只有桃園會發生」、「台北感覺也有點危險了」。