快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特別衰？ 本土疫情幾乎「都爆在桃園」 網曝關鍵點嘆：首當其衝

聯合新聞網 / 綜合報導
疾管署統計自2021年以來的本土病例分布，桃園市累計29例、新北市6例、台北市3例。 圖擷自疾管署官網
疾管署統計自2021年以來的本土病例分布，桃園市累計29例、新北市6例、台北市3例。 圖擷自疾管署官網

華航諾富特群聚感染風波持續擴大，目前確診人數已達28人，而根據疾管署從2021年1月統計至今的「本土病例地圖分布」，確診案例多集中北台灣，尤其以桃園市人數最多，引起網友熱烈討論，好奇「疫情都爆發在桃園」的背後原因。

根據疾管署4日更新的「本土病例地圖分布」，可見自2021年起，桃園市已出現29例確診個案，其次為新北市6例，兩市均亮起警示號誌的紅燈；台北市目前累計3例，以橘色標示，其餘縣市則無人確診，在圖上呈現綠色。

針對桃園市的確診人數明顯較多，且1月發生的部桃群聚感染和近期的華航群聚案，均發生在桃園，有網友就在網路論壇「Dcard」發文表示，明明其他地方也有建設機場，但疫情卻每次都在桃園爆發，好奇究竟是桃園「特別衰」，還是有其他具體原因。

貼文一出，不少網友回應「桃園有國際線不奇怪」、「其他地方現在都是飛國內線為主」、「很多航空相關人員都住在桃園」、「桃園機場就是國門，長程航班都在那裡起降」、「桃園面對疫情是首當其衝的」等，點出背後關鍵原因。

此外，也有人提醒「北北桃一體的，沒什麼差」、「不代表只有桃園會發生」、「台北感覺也有點危險了」。

疫情 桃園機場 華航 諾富特 部桃

延伸閱讀

印度神童最新預言曝光！今年9、10月疫情達高峰 明年這時才緩解

屍體等不及火化！印度流浪狗現火葬場啃食遺體 「部分臉龐硬生消失」

快載「台灣社交距離」APP！離確診者2公尺、接觸2分鐘就示警

打AZ疫苗「全身麻痺、腦出血」進加護病房 南韓警界人心惶惶

相關新聞

陌生女LINE訊息連轟N天 網友急喊「最終目標很可怕」

LINE訊息連環炸，你會怎麼做？一名男網友日前Po文苦惱被一名陌生女子加入好友後，對方每日訊息連發，讓他不知道該不該回一下，求救網友是否有相同情形，「誰家的女友來認領走…」沒想到網友打臉回應「真的不是你有魅力」、「這是機器人（詐騙）」。

台中捷運綠線收費後運量大跌 網友酸：只剩下2功用

台中捷運（中捷）綠線在4月25日中午正式收費營運，但運量從免費試營運時期破10萬人次，到本（5）月5日只剩下25,279人次，遭網友酸這條線只剩前往台中高鐵站與台中市政府的2種用途。

百元剪髮超便宜「到底賺什麼？」 網：只靠一招

百元剪髮店盛行，通常只要很划算的價格便能完成理髮的需求。有網友表示，百元理髮店每次去店員都不一樣，這次碰到的店員「看起來機車比我的高級」，弄了老半天收費也是一百元，雖然他覺得剪的也不怎樣，完全是洗頭方便才去，但也不禁想問「百元剪髮到底靠什麼賺錢？」

大學畢業當外送員被親戚瞧不起 眾人安慰「比啃老強的多」

外送平台崛起後讓外送服務趨於成熟，入行門檻低、工作時間又自由，吸引許多人投入這個行業，但即使靠勞力賺錢，仍有人對這份工作投以鄙視眼光。一名外送員發文抱怨被叔叔看不起，讓他不滿又無奈，但鄉民們一面倒地力挺安慰「職業不分貴賤」。

客抱怨煎鍋貼不戴手套 店員解釋原因網力挺「戴著更髒」

現代人講究食品安全，許多餐飲業者不論內場或外場人員都會戴上手套、口罩，不僅防疫也保持衛生。一名在鍋貼店工作的女網友PO文抱怨，表示日前有位客人不滿他們工作時不戴手套，但她覺得煎鍋貼戴手套反而危險，客人不明就裡的質疑讓她覺得很委屈，貼文一出讓許多鄉民為她抱不平。

為何衝著我？頭等艙後座屁孩猛踹椅子 向父母陳情只被冷回一句

有時在外搭乘交通工具，最怕不守規矩的乘客干擾安寧，特別是在長途旅遊中，更讓人難以忍受。最近就有為日本網友，分享過去在搭飛機時，遭遇到的不愉快經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。