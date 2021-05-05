通2支水管被收三萬！水電工也跳出抱不平：可以通大樓幹管了

許多老舊房子會有水管的問題，需要請水電工來修理，但是收費金額一直是許多人困惑的問題。一名房東請水電工來通水管，沒想到對方竟開價30000元，原po認為價錢相當不合理，於是想為房東打抱不平，引起許多網友熱烈討論。

一名網友在「爆料公社公開版」發文，房東請水電工來通2支水管，沒想到竟收費「30000元」，原本開價38000元房東殺價後才改成30000元，令原po相當氣憤直呼，「真的太扯了」，房東雖然也認為收費金額太高，但是該付的還是得付，只希望「下次不要堵塞就不會花這筆冤枉錢」，打電話過去卻直接掛電話，再打去就沒有接了，原po決定為房東打抱不平，於是把事情經過po上網。

網友紛紛怒批，「我是不知道行情啦，不過30000真的好貴」、「這樣我也會賺錢

通屎管才1500，你通水管要15000？」、「機器投資通個三五趟就回本了，真好」、「該轉行了」、「媽啊，未免太貴了吧！！！」、「是通到十八層地獄嗎？」、「太扯了！被當盤子，我家通一次才你1/10」、「3萬都可以換水管了」、「真好賺，直接一個月的薪水」。

有水電工則表示，「我通排水管認識的或長期客戶1200、公寓1500、大樓2500。3萬可以通大樓的幹管了！！」、「你不知道通水管是算尺的嗎？你知道一條水管整個通到底有多長嗎？我之前二樓通一樓而已！25000你這三萬是通多長啊」、「老實說，我收也沒那麼多啊…太貴了，除非有沒寫入的工作事項，工錢要看來幾個人」。

對此，原po表示，水管是一般地排，長度則是二樓到一樓，頂多三米。