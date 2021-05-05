「謝同學」惡作劇！10多位外送員擠爆校門口 發現遭「惡意棄單」

美食外送平台因便利性大受國人喜愛，饕客們只需在家動動手指，片刻之間美食已到眼前。然而若有人下訂餐點卻未取餐，不只造成食物浪費，外送員也需自行吸收送單的時間、金錢成本。近日有外送員報料，同一名用戶點了十多筆訂單，餐點總價破萬元，卻遲遲未取餐，惡劣行徑引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「外送員的奇聞怪事」發文爆料，他在文中說明十多位外送員同時在一間學校側門等待，沒想到取餐者卻遲遲未出現。在場外送員互相詢問後發現點餐者都是一名「謝同學」的用戶，才意識到這是一筆餐點金額破萬元的「惡作劇」，「大家一起等，就知道不對勁了。」

為了避免食物浪費，外送員們只能無奈分食載送來的「昌平炸雞桶、泰國蝦、星巴克、麥當勞」。原PO憤怒喊話該名「謝學生」，「你知道你浪費多少人的時間嗎？你覺得捉弄人好玩，反正不用付錢，但此風不可長。」

該筆惡作劇訂餐內容包括星巴克、炸雞桶、泰國蝦、麥當勞等，為了不造成食物浪費，外送員們只好無奈分食眾多餐點。圖／取自 外送員的奇聞怪事

貼文一出引起熱議，許多網友都建議提告，「太惡劣了」、「全都是浪費⋯」、「我會用簡訊告訴客人，你再不出來領餐，我會將你的餐點送至派出所，請警員食用！並提告」、 「這個找不到人嗎？太扯了吧！怎麼有這麼閒的人類啊？」、「讓他嚐嚐法律這道菜的味道」、「實名制就沒這個問題了」、「有的時候是外送員不滿公司，故意的，有的是學生。這種惡性循環，加上又砍薪，我想應該還會持續」、「我曾經遇過一個叫張政治、張警察的客人，同一個禮拜內連續叫了好幾張單，都送往墳墓。另外不一定是學生所為，不要亂開槍」。