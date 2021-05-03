外送員一開門 見樓梯通往「無止盡的黑」怕爆：有風鈴聲

外送員每天需要跑各式各樣的地方送餐，對此便有一位外送員分享，自己昨天送餐到一棟老舊的公寓，沒想到一打開門的景象便讓他愣住直呼「送餐送這種的地方…是要幹嘛啦！」

原PO在臉書社團《爆怨2公社》上發文說明，送餐到一間老公寓，進入一樓的大門後只看見一片漆黑外，一旁的樓梯甚至看不見盡頭，且搭配著牆壁上斑駁、泛黃壁癌的痕跡，讓他十分害怕。

「她的眼光，她的眼光，好似好似星星發光，睇見，睇見，睇見，睇見，心慌慌。」他補充道，剛進門時還傳來陣陣輕微的風鈴聲，再加上這詭譎的場景，讓自己不禁想起香港知名電影《殭屍先生》的主題曲。

此文一出，不少網友也貼出令人毛骨悚然的留言，紛紛表示「旁邊有個女生恨恨地看著你，你還不拿餐給她，拍啥照」、「看來外送的標準裝備要附加強光手電筒，以及高流明度頭燈…還有平安符」、「奇怪，這張照片自帶音樂是正常的嗎」、「樓梯下面左邊是有什麼蹲在那嗎」、「回來檢查看看拿的錢是不是（冥）紙做的」。