學徒月薪2.6萬他嫌低 網曝3隱藏成本反嗆：你有技術領高薪？

許多行業提供學徒職缺，讓沒有經驗的求職者可以邊工作邊學習，相對而言薪水也就會較低。不過有網友抱怨，他到知名飯店應徵學徒，月休6天、每日工時9小時，含全勤月薪竟只有2.6萬，他傻眼直呼「那我去做超商就好了」。其他網友則反嗆他草莓族，曝3隱藏成本直呼「做超商什麼都學不到」。

有網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，近日到一家知名飯店應徵學徒，月休6天、早上9點上班，晚上8點下班，每日空班2小時，等於一天工時9小時。想不到月薪含全勤獎金竟只有2.6萬元。

該網友滿頭問號，心想「那我去做超商就好，何必在廚房高壓的環境做事，雖然是去學技術，但現在的年代不是以前了吧...怎還有人拿香蕉請猴子啊？」

對此，多數網友都不認同他的觀點，留言「去做7-11好了，做廚師要刻苦耐勞，顯然你不適合，能提早發現也是好的」、「說白一點你就是公司的負資產投資，你還不一定有成，搞不好還投資失敗浪費金錢時間」、「才學1年，這價格就學徒價啊，有可能是照學習時間長短來給薪的」、「你有什麼條件要求高薪？」

有網友說「你學的是技術！你有技術錢不是問題，問題是你是應徵學徒，你沒經驗，你想老闆打給你多少？如果你想錢多妳可以考慮做工廠，一天12個小時配合加班也會4到5萬」。

還有網友三點回嗆，留言「第一，你去超商什麼都學不到，去廚房可以學到東西，請問老闆付出的『教學成本』你算了沒？第二，你什麼都不會，去到廚房還要有人帶你，防止你做錯事，『管理成本』你算了沒？第三，你學得慢，人家學三個月獨立作業，你要學半年或根本學不會，兩三個月就離職的話，浪費在你身上的『時間成本』怎麼算？」