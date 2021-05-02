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確診者曾到北港熱炒用餐！客人一聽沒吃完先付錢溜了

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噁！房間1年來「炭燒怪聲」不斷 租客開燈嚇壞：廁所也淪陷

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，在租了一年多的住處不斷聽到房子有類似炭火在燒的聲音，結果某天晚上開燈，房間裡竟有一群白蟻在天花板飛舞。 圖擷自Dcard
一名網友分享，在租了一年多的住處不斷聽到房子有類似炭火在燒的聲音，結果某天晚上開燈，房間裡竟有一群白蟻在天花板飛舞。 圖擷自Dcard

房間常發出怪聲？那您可能得好好注意了。一名網友分享，在租了一年多的住處不斷聽到房子有類似炭火在燒的聲音，結果某天晚上開燈，房間裡竟有一群白蟻在天花板飛舞，讓他瞬間嚇壞。

原PO在Dcard釋出一段20秒的影片，並指出在房間的某面牆一直以來都有類似炭火在燒、霹靂啪啦的聲響，不過因為沒有其他異狀，他也沒有太放在心上，直到某天睡覺時，他被蚊子叮，並開燈打算起身打，卻被眼前場景驚呆。

原PO接著再貼出兩段影片，可以看到電燈旁一群白蟻飛舞，他稱自己被嚇傻後，連忙衝到廁所避難，想不到那裡也淪陷，「整個驚喜過度，無處可躲啊」。

至於後續如何處理，原PO則說：「好一陣子回神後，才想到要趕快把燈全關掉，窗戶全打開，白蟻們就順著窗外的路燈光源陸續飛走了，但還是有很多屍體留在房間地上要清理」。他也提醒大家，如果自家牆壁有發出怪聲，很有可能就是白蟻正在吃東西。

事實上，白蟻的食物包括死木、木製品或含纖維素的物質，每年4到6月是它們的繁殖旺季，想要預防的話，建議加強通風保持乾燥，也可以選用抗蟻性、耐候性較佳的木材家具。若發現白蟻似乎已經潛伏在家裡，也可以找除蟲專家協助。

Dcard

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