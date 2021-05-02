聽新聞
test
0:00 / 0:00
噁！房間1年來「炭燒怪聲」不斷 租客開燈嚇壞：廁所也淪陷
房間常發出怪聲？那您可能得好好注意了。一名網友分享，在租了一年多的住處不斷聽到房子有類似炭火在燒的聲音，結果某天晚上開燈，房間裡竟有一群白蟻在天花板飛舞，讓他瞬間嚇壞。
原PO在Dcard釋出一段20秒的影片，並指出在房間的某面牆一直以來都有類似炭火在燒、霹靂啪啦的聲響，不過因為沒有其他異狀，他也沒有太放在心上，直到某天睡覺時，他被蚊子叮，並開燈打算起身打，卻被眼前場景驚呆。
原PO接著再貼出兩段影片，可以看到電燈旁一群白蟻飛舞，他稱自己被嚇傻後，連忙衝到廁所避難，想不到那裡也淪陷，「整個驚喜過度，無處可躲啊」。
至於後續如何處理，原PO則說：「好一陣子回神後，才想到要趕快把燈全關掉，窗戶全打開，白蟻們就順著窗外的路燈光源陸續飛走了，但還是有很多屍體留在房間地上要清理」。他也提醒大家，如果自家牆壁有發出怪聲，很有可能就是白蟻正在吃東西。
事實上，白蟻的食物包括死木、木製品或含纖維素的物質，每年4到6月是它們的繁殖旺季，想要預防的話，建議加強通風保持乾燥，也可以選用抗蟻性、耐候性較佳的木材家具。若發現白蟻似乎已經潛伏在家裡，也可以找除蟲專家協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言