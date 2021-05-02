去印度出差薪水多12倍「要衝嗎？」 網友喊：沒幾次機會

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，印度疫情不斷惡化，單日確診人數再創新高，目前印度確診人數累計達1916萬4969例，死亡人數更超過21萬人，可說是相當嚴重，各國也紛紛提供人道協助，就是希望疫情能和緩下來。日前就有一名網友在PTT中PO文提到，朋友的老闆說位在印度的工廠有緊急情況，需要有人馬上去印度視察，於是徵求公司「自願勇士」，薪水將會用「年薪」計算，而且不足月也會照百分比算，因此原PO就詢問廣大網友「明天去印度出差，年薪變月薪，你要衝嗎？」

原PO在文中表示，朋友公司的老闆徵求有員工自願到印度視察，歸期未定，但在印度出差的這段期間，月薪直接用年薪計算，不滿足月也照百分比算，原PO估算朋友的月薪目前是6萬元，那麼如果去印度一個月等於薪水就有72萬。

原PO接著說道，「朋友說人生沒幾次這種賺錢的機會，的確要重賞才有勇夫」，不過他也認為，印度現在每天超過30萬確診，更何況隱性可能5億人確診，所以他就忍不住問道「要勸朋友賭一把嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂討論，紛紛回應，「衝啊，哪次不衝」、「先去打疫苗啊，撈一把的機會人生不是很多」、「N95戴緊、疫苗打好，衝啊」、「先打疫苗再去吧，不然沒命花」、「如果先打疫苗，可以賭一把」、「先衝，但疫苗要先打」、「年薪變月薪，當然衝了啊」、「建議可以衝了，可以一次賺那麼多錢的機會真的不多」、「如果白紙黑字寫好，年薪變月薪當然去啊」、「一個月100萬，衝一年好像可以」、「能做的防護做一做，為了12倍，衝了」。

不過也有不少網友持不同看法，「也要在那邊可以活到一個月才有月薪」、「先給前兩個月就去」、「要去可以先付錢啊，不過我覺得老闆八成是唬爛的」、「錢錢還沒入袋前都是假的」、「給我一億也不去，太危險了」、「先叫老闆給錢，要不然無法心安」。