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女肚餓想吃八寶粥開罐驚變這樣 網友：裡面有抹茶山耶
八寶粥一直都是消費者喜愛的甜品之一，單吃它時不僅可以快速補充熱量，搭配其他食物一起，更有錦上添花的感覺。日前有一位女網友肚子餓，拿出一罐家中準備好的八寶粥罐頭，開罐時卻發現內容物全變樣了，猶如變成「抹茶山」，嚇的她突然不餓了。
原po在臉書「爆怨公社」貼文表示，早上一直在忙工作，沒空吃午餐，忙到剛剛才能偷閒休息10分鐘，感覺餓了，就順手拿了家中準備的八寶粥來吃，心想有東西可填肚子了，怎知一打開罐蓋，整個震驚到，看到原本罐內應該充滿香甜美味的八寶粥，怎麼變成有如發霉抹布的八寶粥，原po瞬間感覺「飽了」，原po還察看罐底的有效期是到2023年，心想怎麼會這樣。
貼文一岀引起不少網友熱議，並紛紛打趣留言說「怎麼買到隱藏版的芝麻口味八寶粥」、「出抹茶口味竟然不告知」、「不公平！明明是花一樣的錢，為什麼妳的是隱藏版口味」，有網友說「妳太早打開了，2023.01.11.是食用日期」、「2023再打開還有香菇可以吃」，也有網友驚呼「以為打開送抹布」、「妳的罐子裡面有抹茶山耶」，有經驗的網友則表示這是工廠製作過程「高溫殺菌不完全，沒有打檢確實」、「代表這批貨是染污的，快檢查同批貨」。
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