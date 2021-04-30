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說錯「包裹大小」遭摔貨！ 她無奈PO網引共鳴：真的不會通靈

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，每次去超商取網路購物的貨物時，總會被問「包裹大小」，讓他相當困擾。 示意圖／ingimage
一名網友抱怨，每次去超商取網路購物的貨物時，總會被問「包裹大小」，讓他相當困擾。 示意圖／ingimage

網路購物便利輕鬆，為消費者省時省力，但宅配到家需全天守候，超商取貨因此成為許多人的首要選擇。不過近日一名網友抱怨，每次至超商取貨時，店員總會詢問「包裹大小」，但顧客非出貨賣家，根本不清楚包裹尺寸，讓他相當無言。貼文一出，引起大批網友共鳴，直呼「是要我先通靈？」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，每次去超商取貨，最無言的事情就是被店員問到「包裹大還小」，他指出，每次被問時總要想個老半天才能回答，擔心自己不慎說錯尺寸，反而害店員花更多時間找貨。

原PO接著說，消費者不是出貨者，其實真的不知道賣家用了多大的箱子或袋子來裝商品，就算購買的物品不大，賣家也有可能使用很大的箱子來裝。他也分享自身經驗，就是曾誤判尺寸導致店員找很久，最後店員不僅臉臭，甚至大力摔包裹，讓他十分無奈。

該文一出，引起大批網友共鳴，紛紛留言「真的，第一次被問時我還傻了一下」、「我都說大概，結果每次都錯」、「很討厭被這樣問，我哪知道」、「都直接說不知道」、「是要我取貨前先通靈？」、「這真的很難回答」等，認同原PO觀點。

不過也有民眾認為「可以理解超商店員都希望這樣比較好找」、「其實店員也沒有錯，是為了取貨速度快一點」、「不能怪店員啊，應該是要跟賣家確認一下出貨包裝的外觀吧，節省雙方時間」等，表示能體諒店員的立場；還有店員現身說法，無奈說道「如果知道的話拜託說一下，貨很多真的很難找」、「其實大部分問客人包裹大小，八成都沒問題，少數才有小東西用大盒子」、「沒辦法貨太多，難免要問」。

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