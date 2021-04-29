聽新聞
test
0:00 / 0:00
「不要亂丟垃圾」注音藏「歪國腔」 網笑炸：有夏克立的聲音
在中文告示圖上加註英文或別國語言都是便民貼心之服務，不過亂標註可是會帶來笑話！日前一名網友看到牆上貼的警告圖「不要亂丟垃圾」附上注音，但注音唸起來卻滿滿「歪國腔」，讓不少網友笑翻，表示好像有「夏克立（藝人黃嘉千的老公）的聲音」、「哲是歪果仁的築音（這是外國人的注音）」嗎？
一名網友日前在「路上觀察學院」Po出一張告示圖，上頭寫著「擅自移動他人車輛，造成車輛毀損，需負法律責任」，下方另一張圖提醒「不要亂丟垃圾，24hr小時錄影中，請把垃圾帶回家！」。不過，「不要亂丟垃圾」附上注音，讓這名網友表示「注音唸起來好像有點怪怪的」。
仔細一瞧，「不要亂丟垃圾」的注音不僅錯誤，唸起來變成「布搖巒丟ㄌㄜˊ蛇（音譯）」，宛如「歪國腔」，網友看完照片大笑不已，搞笑回應「每個都ㄆㄧㄚˊ音」、「來自加哪大，哺毀說種問（來自加拿大，不會說中文）？」、「哲是歪果仁的築音（這是外國人的注音）」，更有人提到這句話自然浮現出聲音，「是不是有夏克立（藝人黃嘉千老公）的聲音」、「說不定人家是歪國people」。
也有細心的網友發現該告示圖「24hr小時錄影中」的錯誤，hr為「小時」的意思，24hr小時就變成了「24小時小時」、「hr少了s」、「小時錄影中，誰是『小時』」，引來討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言