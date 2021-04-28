外國人也稱羨！台灣捷運14項優點 讓外媒高喊「世界第一」

台灣大眾運輸便利，捷運更是不少通勤族不可或缺的交通工具，在台灣人眼裡習以為常的捷運日常，對於不少外國人而言卻是世界第一！Youtube頻道「深夜聊天」經過訪問後，統整出台灣捷運的14項優點。

乘車與收費

悠遊卡餘額不夠卻能進站搭車

有新加坡朋友分享，搭乘時發現卡片內只剩幾塊錢，卻依舊能進站搭乘，出站餘額顯示為負，加值回正數便能繼續使用，不怕乘客賒帳。相較之下新加坡乘車時，卡片內至少需含有3塊新加坡幣（約61元新台幣）以上才能順利進站搭乘。

捷運票價優惠

台灣捷運最便宜的票價為20元，對於不少外國人而言，實在是相當便宜，日本、新加坡、美國、韓國等，票價都是台灣的兩三倍以上。

捷運時刻準時不誤點

台灣人視捷運準時為理所當然，難得碰到一次誤點，可能就會怨聲四起。過去，新加坡的交通部長就曾經率團來北捷考察，新加坡的官媒更報導「北捷是全世界最可靠的地鐵系統」，自從跟台灣取經之後，準點問題這兩年也獲得改善。

大台北捷運路網成熟，轉乘方便。本報資料照片

座位、秩序及站內外服務

博愛座文化

台灣設有博愛座以利民眾使用，近年來更提倡於「優先禮讓給需要的乘客」，期望每個人都能在身體不適時能有座位休息。

免費Wifi服務

國外許多地鐵站大多無法接收到手機訊號，但台灣捷運每站皆提供乘客免費的網路服務，在車廂間也能正常使用，對於乘客而言是一大便利。

便民設施多元

每站捷運皆設有乾淨整潔的廁所，也有哺乳室、無障礙廁所等設計，站內外也提供充電設施給需要的旅客，不用買票也能解燃眉之急。

車廂扶手設計多樣化

不論任何時段，通勤人潮多擁擠，都能夠找到握把、吊環抓扶，讓搭乘的旅客安全多了保障。

台北捷運便民設施多樣、秩序維持有序，頗受好評。 圖／聯合報系資料照

台灣捷運整體營運

營運超過20年仍樣貌嶄新

捷運月台間禁止飲食，垃圾也非常少，國外許多車廂是沒有禁止飲食的，而這樣的規範深植台灣人民心中。

標示清楚明瞭

台灣捷運標示皆配有英文翻譯，各個路線也有不同的顏色指引，令乘客能夠準確的找到出口、月台，同時也有標示列車進站時間供民眾觀看。

月台閘門安全性高

有美國背包客分享，在紐約地鐵沒有看過月台門這種設置，曾經還發生過有乘客在月台等車，結果被惡意推落軌道的事故，台灣有這樣的設計可謂非常貼心，除了能預防民眾不慎跌落軌道，也能阻絕有人想要跳軌尋短的念頭。

上下車排隊路線明確

地上清楚標示上下車排隊的路線，多數人也都會遵守指示，保持先下車、後上車的默契，降低發生民眾擠在車廂或者列車出入口的情況。

出入口眾多便於轉乘

有韓國人分享，最喜歡北捷的地方就是「手扶梯」，因為在韓國手扶梯的設置並沒有這麼多，在韓國轉乘路線都相距非常遠，每次轉乘都走得相當辛苦。

進站無須安檢

有大陸旅客分享，習慣搭地鐵要安檢的他，第一次搭台灣捷運時感到相當震驚，進捷運站的人可以背著大包小包出入，且因為沒有安檢，站務人員流動十分順暢。

站務人員友善、義工眾多

有法國的旅客分享，某次搭捷運時，看到一位視障人士搭車走出來，站務人員立刻向前引導，他第一次看到這一幕時覺得非常感動，認為票價不到一歐元（約32元新台幣）的日常運輸，竟然可以做到這個地步，值得點讚。