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辛龍打破沉默！自立門戶第一件事先向前老闆提告

名車停黃線用金屬物鎖車牌 網諷「保護好車牌 小心被偷走」

聯合新聞網 / 綜合報導
網爆一輛名車停黃線還用鎖頭鎖住車牌。圖擷自「路上觀察學院」
網爆一輛名車停黃線還用鎖頭鎖住車牌。圖擷自「路上觀察學院」

「上有決策、下有對策」，取巧之人總會想出方式化解，而心中也想「不會那麼倒楣被抓到」。我們常在新聞報導中看到作案歹徒為遮掩犯罪工具，會把車牌用口罩、布品等物遮蔽，當然一般取巧的市民也依樣畫葫蘆，來躲避超速或測速照相。一位網友在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，大嘆「大家一定要好好保護好車牌，小心被偷走了」。

原po貼出的這張照片中，只見一輛停在黃線上的賓士轎車卻看不見車牌，仔細尋找了一下，才發現車牌被一片灰色的金屬遮住，還用鎖頭鎖住，原po貼文開玩笑的說「除了車子很貴，車牌也是很貴的」，還勸告大家「一定要好好保護好車牌，小心被偷走了」。

至於，圖中這輛賓士車停在黃線上是否違反交通規則，那就需要交通單位來認定，不過原po表示，「上次親眼看到拖車的警察下來看一看就放棄走掉了」，並強調「賓士車前面的車牌沒有遮住」。

網友看完貼文後，紛紛留言回應「這沒有違法嗎?」、「這根本鼓勵大家違規」、「至少要開單吧」、「最近遮車牌這風氣越來越盛行了，敢停就不要遮啊，放在停車場遮起來誰會理你」，有網友回應說「遮車牌要開單，且要到案說明，有沒有要拖吊就不清楚了」、「之前看到用抹布遮的，打110打了三次沒來，最後警察用派出所電話打給我，要我把抹布拿開告訴他車牌號碼」。

根據基隆市警局交通隊表示，如車輛行駛中，用毛巾、抹布遮車牌，已違反道交條例13條之1損毀或變造汽車牌照、塗抹汙損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨識其牌號，可處2400到4800元。如停放不動，則要有違規停車行為才能依違停處罰。

另外根據新北交通大隊執法組表示，蓄意遮蔽車牌的違規臨停車輛，可以道路交通管理處罰條例55條開罰300元到600元；蓄意遮蔽車牌的違停車輛，也可以56條處以600元到1200元。這兩項都是針對違停部分開罰。

賓士

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