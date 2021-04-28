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凌晨誰會買？水果店24小時營業 內行揭原因：不打烊更方便

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇台灣許多水果店皆24小時不打烊的原因。 示意圖／ingimage
一名網友好奇台灣許多水果店皆24小時不打烊的原因。 示意圖／ingimage

台灣的水果種類繁多，不少人都有飯後吃水果的習慣。而一名網友近日注意到，家中附近的水果店為24小時營業，但由於實在想不到有誰會在半夜去買水果吃，讓他對背後原因感到好奇，相關話題引發討論。

原PO在網路論壇「批踢踢實業坊」發文表示，自己在回家路上，赫然發現附近的兩家水果店，營業時間都是24小時，但他想不出水果店全天候開著的用意究竟為何，直呼「誰凌晨三點會跑去買香蕉鳳梨西瓜來吃？」

該文一出，引發網友討論，不少人留言「晚上方便產地直接送貨、理貨」、「不想半夜去開門，為了方便進貨，乾脆營業」、「反正進貨理貨也是在半夜，開著還能順便加減賣」、「果菜批發都在凌晨啦，收了怎麼進貨」等，推敲原因應是為了進貨所需。

而另一原因，則有曾詢問過果攤老闆的網友表示，其實就是因為把水果全收起來太麻煩，不如雇個工讀生來上夜班。還有人補充，由於水果賣相會因時間流失變差，價格很快就會遞減，所以進貨量大的商家必須盡快賣出，而市區基本上24小時都有人上下班，不怕沒人買；此外，部分網友則認為「人力太便宜，其實除了司法與醫療業真的不該24小時」、「人力便宜啊，你看日本店家多早就關門了」。

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