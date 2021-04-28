客抱怨「活蝦品質差」 原因曝光老闆傻眼網友怒

不少民眾喜食海鮮，甚至為了追求較好的口感，消費者會選擇購入「活體」蝦蟹，力求新鮮美味。有店家透露，客人買了活體鮮蝦，事後卻抱怨品質不良，真相曝光後令店家十分傻眼。

有店家氣憤地在《爆廢2公社》上發文表示，去年除夕有客人來購買活體泰國蝦，老闆也現場現撈後秤重給客人，不料近日與其他客人聊天時，意外得知該名客人抱怨「活蝦品質差」，令原PO感到相當困惑。

一問之下才知道，原來客人買完活體泰國蝦返家後並未立即料理，而是冰進冷凍庫一陣子後才又拿出來烹調，因而導致蝦子口感不佳，卻抱怨店家「活蝦品質差」。對此，原PO無奈道「今天如果我參雜死蝦在裡面，是我混蛋、是我王八，但我們給妳的全部都是活體，現場也親眼看到，講真的我要說什麼…」。

網友紛紛留言為老闆抱不平，「冷凍蝦不能退冰，肉質會粉粉的」、「泰國蝦冷凍後超難吃...怎麼可以傻到放冷凍」、「泰國蝦凍的本來口感就差很多」、「他可能認為跟電影一樣，急速冷凍還能解凍復活」、「泰國蝦只要冰過，或是死了超過1小時， 肉都會變的很軟爛、很難吃」、「泰國蝦不就是要活體當天煮嗎？超傻眼」、「這客人可能以為解凍後還能活跳跳的」。