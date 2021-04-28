托嬰逼戴「奶嘴口罩」免哭鬧？ 家長怒：誰想出這恐怖方法

不少現代家庭因夫妻皆忙於工作，白天選擇將學齡前的孩子交由托嬰機構照顧，但社會上照料爭議層出不窮，甚至屢傳虐童案件，讓家長難以放心。近日台中一間托嬰中心就遭控，給嬰兒配戴自製的「奶嘴口罩」，藉此避免孩子哭鬧，讓媽媽看了相當心疼，直呼「到底是誰想出這種恐怖方法？」

一名來自台中的媽媽在臉書「爆料公社公開版」張貼照片，圖中可見為一嬰兒奶嘴，但兩側各被穿上一條打結的線，外型類似口罩。她指出，自己將還不會說話的兒子送到托嬰中心，但園方為了不讓寶寶哭鬧，強迫孩子戴上照片中的裝置，且向園方詢問後，僅得到「是老師情緒不好」的回應，讓她無法接受。

該名媽媽表示，老師的行為似乎已經對兒子造成陰影，導致小孩睡不好、吃不好，甚至時常做惡夢，讓她看了非常心疼，不明白園方怎麼會這樣對待自己的孩子，激動直呼「到底是誰想出這種恐怖方法」、「持續多久了，有其他學生也這樣被對待嗎？」

該名媽媽最後補充，事發當下她馬上幫孩子辦理退學，而在社工前來協助後，才知道原來園區有完整的監視器可以觀看，但校方卻遲遲不肯公開影像，也不公布究竟是哪位老師做出這樣的舉動，讓她加倍質疑，直言「不知道你們不敢讓我看到什麼？」

該文一出，網友紛紛湧入留言，不少人直呼「又哭又被塞住奶嘴，只能說還好媽媽你發現了」、「強迫塞奶嘴，如果小孩不舒服怎辦」、「這樣長期壓迫容易紅腫潰爛，最嚴重的是可能造成窒息死亡」、「托嬰中心真的好可怕」等；但也有民眾分享「這是為了讓孩子習慣吃奶嘴」、「我也都用這樣阿，簡稱奶嘴口罩」、「護士也是這樣用奶嘴給我兒子吸」。