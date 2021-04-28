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詭異男沒履歷就應徵要求「預支5000元」 網：找警察借比較快

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現公司外站著一個鬼鬼祟祟的人，詢問後才發現對方是來應徵工作的，但卻沒有投履歷甚至還想先「預支5000元」，令原po相當傻眼。圖／ingimage
一名網友發現公司外站著一個鬼鬼祟祟的人，詢問後才發現對方是來應徵工作的，但卻沒有投履歷甚至還想先「預支5000元」，令原po相當傻眼。圖／ingimage

許多主管及老闆會分享面試者的奇葩要求或行為，一名網友表示，他發現一個鬼鬼祟祟的人站在公司外，詢問有什麼事後才發現對方是來應徵工作的，但卻沒有投履歷甚至還想先「預支5000元」，種種詭異的要求都令原po相當傻眼。

一名網友在「爆怨2公社」發文，早上看到一個鬼鬼祟祟的人在公司外站著，於是他就過去詢問，對方表示是來應徵工作的，但是卻沒有投履歷只表示自己是「經過進來看看」，原po請對方到人力銀行投履歷，沒想到對方卻直接詢問薪水「你們薪水多少啊？」、「我可以上班嗎？」，甚至還要求「先預支5000元」，原po直接請對方離開，但對方仍然堅持「相信我，先借，我下禮拜一定上班」，令他相當無奈。

網友紛紛表示，「誇張」、「叫他找警察借比較快」、「勇氣異於常人，強烈建議直接錄用」、「他只是想找人聊天吧！」、「老實說，當這種狀況對方問我薪水多少時我就會拿手機開啟錄影模式了」、「這麼不要臉」、「這樣也可以借錢，真的被擊敗了」、「奇人奇事」、「難怪他還在找」。

有網友則分享曾遇到的類似經驗，「我遇過來公司上班第一天要跟我預支2萬的...」、「這個人野心比較大，我們遇到的那位說要借500，明天來上班！哇勒... 」。

有網友則猜測原因，「本來要來偷東西的，被發現後亂扯的理由吧」、「應該是本來進去想偷錢，被你發現只能說來應徵」。

履歷 薪水 面試

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