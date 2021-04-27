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星巴克買咖啡總被寫錯姓？釣出大批苦主 網：這樣說正解

聯合新聞網 / 綜合報導
有位藍小姐在星巴克店咖啡，她告訴店員「藍，藍色的藍」，拿到杯子定睛一看，發現當場從「藍小姐」變成「來小姐」。 圖片來源／Dcard
有位藍小姐在星巴克店咖啡，她告訴店員「藍，藍色的藍」，拿到杯子定睛一看，發現當場從「藍小姐」變成「來小姐」。 圖片來源／Dcard

很多人愛喝星巴克咖啡，店員總會親切詢問客戶姓氏，手寫在杯子上方便叫號。有位女網友在Dcard有趣板分享了她在星巴克買咖啡，因為姓氏特殊發生的趣事。

原Po點好咖啡，星巴克店員照例問她「小姐貴姓？」她回答「藍，藍色的藍」，後來店員喊她，「來小姐，妳的飲料好囉」。她拿到杯子定睛一看，發現當場從「藍小姐」變成「來小姐」，讓她無言又覺得好笑，特地拍照分享。

不少人遇過類似情形，「我姓王，原本以為沒事的...但常拿到汪或黃，重點是我都說三橫一豎王」、「我姓尤，到後來都放棄直接游泳的游」、「人可何，還是會變柯，無奈啊」、「水共洪，結果變成水工鳥鴻」、「我姓翟，店員說『你可以自己寫嗎』，往後我在星巴克一律姓李」、「我朋友姓齊，整齊的齊，結果店員喊『整小姐』咖啡好囉」、「姓聶，三個耳朵聶寫出來變成『耳耳耳』，怎麼會想到要橫著寫」。

有網友分享在星巴克點咖啡，說自己姓洪「水共洪」，結果拿到變成「水工鳥鴻」，當場傻眼。 圖片來源／Dcard
有網友分享在星巴克點咖啡，說自己姓洪「水共洪」，結果拿到變成「水工鳥鴻」，當場傻眼。 圖片來源／Dcard

有網友提出良心建議，「女生一律要說自己姓大，店員：大小姐，妳的飲料好囉！」、「我在星巴克一律姓陳～等咖啡時候都默默告訴自己姓陳」、「自己姓氏不好念 我都自己改姓王」、「下次可以說不路的那個藍...結果可能就變不小姐」。

星巴克 咖啡

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