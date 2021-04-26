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外送員拒送上樓堅持顧客下樓拿餐 否則「我就自己吃掉」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文抱怨，自己訂購某外送平台時，下單有告知請將餐點送上3樓，但最後遭到外送員拒絕送上樓。 示意圖／記者張議晨攝影
一名網友發文抱怨，自己訂購某外送平台時，下單有告知請將餐點送上3樓，但最後遭到外送員拒絕送上樓。 示意圖／記者張議晨攝影

究竟利用外送平台訂購餐食，要求外送員將餐點送上樓是合理的嗎？日前一名網友便發文抱怨，自己訂購某外送平台時，下單有告知請將餐點送上3樓，但最後不但遭到外送員拒絕送上樓，更被威脅「你不下來拿我就自己吃掉」。

原PO在Dcard上以「為啥可以說要吃掉別人付款訂的餐點？」為題分享，某天訂購外送時備註餐點需要送到3樓，並且也告知有電梯可以搭，不需要爬樓梯，但卻被外送員威脅不下樓就要吃掉他的餐點。儘管原PO不斷強調自己有備註餐點需要送上樓，但對方卻以「接單看不到要送去3樓」為由不願意上樓。

直到原PO受不了，自己下樓取餐後，該外送員不僅態度差，還反嗆原PO「不要再用外送了」。事後原PO雖然有向客服反應，卻也沒有得到任何實質幫助，讓他氣的將外送平台的APP刪除。

此文一出，不少網友也藉此分享自身經歷，紛紛表示「之前有一次買飲料送錯（等於我們多付錢），第一時間打給店家，店家說他們沒辦法只能聯絡客服，客服也說沒辦法，剛開始說要退錢給我們要等到月底，後來又說不能退錢要退券，結果別說券了什麼鬼都沒看到」、「前天訂麥當勞早餐，鬆餅套餐沒給我奶油和楓糖醬，不知道要怎麼吃，客服一開始說補償160元，後來說打錯只能給40元」。

不過也有網友為外送員發聲，認為「外送員本來就沒有義務幫客人送去樓上」、「其實你自己也沒很尊重對方，有手有腳是不會自己下去拿？」、「原po態度也沒有很好吧，兩邊都差不多糟」。

外送員 Dcard

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