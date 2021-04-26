幼稚園男女童上廁所「幫擦屁股」 爸氣炸想直衝學校

小孩子看事情的方式，難免會和大人有落差，日前便有一位媽媽分享，女兒幼稚園的老師都會請小朋友兩個兩個結伴去廁所，而昨天女兒就和另一位小男孩一起去廁所，但因怕自己上廁所「沒擦乾淨」，就請一旁的小男孩幫忙擦屁股，沒想到爸爸聽了便超級生氣，揚言要去學校理論，讓原PO好奇「各位家長遇到這樣的狀況會怎麼處理？」

原PO在臉書專頁《靠北幼稚園》上發文說明，針對要去上廁所的孩童，幼稚園老師不會一個個挑選是女女或男男的組合去，而昨天女兒剛好是跟一位小男孩一起去廁所，但因為她剛學會擦大號，怕自己沒擦乾淨，便請小男孩幫她擦。原PO也補充，此事被女童的爸爸知道後十分氣憤，更直言要「去學校理論」。

此文一出，多數網友皆認為「小朋友的世界是很單純的」，紛紛表示「小朋友的世界，沒有那麼複雜」、「孩子的世界是很單純的，就像是天堂的小型社會」、「聽起來孩子還很小，單純的互相幫忙，可以謝謝男同學喔！」、「小孩世界是很單純的！但也請大人的雜念不要放在小孩身上」。

更有留言貼心建議，這剛好是一個教育小孩子的好機會，「我是覺得要訓練小孩自己擦屁股，告訴她自己的身體別人不能碰」、「我覺得就平和的跟老師告知有此狀況，同時在家找機會教導孩子熟練擦屁股的方法、保護自己隱私部位等等」、「有同儕在大人不在時願意幫忙，是多麼美好又溫暖的事。這讓孩子學到的是『勇於互助』，同時因為同儕的影響力，幫助女兒學會如何擦屁股」。