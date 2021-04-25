冷氣遙控器「樹木符號」閃不停是什麼意思？ 專業網友揭用途

現在的冷氣除了基本功能外，還有暖氣、除濕等效用。然而近日有網友貼出一張冷氣遙控器的照片，詢問上面的「樹木圖示」是什麼意思，引起廣大迴響。

原PO在臉書社團《爆系知識家》貼出冷氣遙控器的照片，可以看到上面有好多選項，像是定時、自動、舒眠等，只不過這個樹木的圖示讓他好困惑，「請問樹的符號意思是？它一直在閃爍」。

對此，網友紛紛開玩笑表示：「開啟護樹功能，會從你消耗的電費中，提撥特定比例去種樹！」、「是聖誕燈光，要外接」、「散發芬多精的按鈕」。

也有專業網友跳出來揭曉答案：「清淨的功能」、「製造負離子，讓空氣中的微粒快速落地或附著在其他物品的表體上，藉此來淨化空氣」、「大概是所謂『健康』、『換氣』功能，一般多用三片扇葉代表，空調風扇工作，主要一般在室內，一晚上沒通風第二天給室內通風換氣」、「按下左下角空氣清淨按鍵就可消除」。