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道路奇景！「機車5貼」2小孩擠腳踏板 網氣炸：沒安全帽

聯合新聞網 / 綜合報導
從照片中可見一名男子騎著車，而機車上竟然載了3個小孩和1位女性，讓一台小小的機車共有五個人乘坐。 圖／路上觀察學院
從照片中可見一名男子騎著車，而機車上竟然載了3個小孩和1位女性，讓一台小小的機車共有五個人乘坐。 圖／路上觀察學院

日前有網友在網路上分享自己在路上看到的誇張畫面，從照片可見一名男子騎著車，但機車上竟然載了3個小孩和1位女性，一台小小的機車上就擠了五個人，讓許多網友驚呼「計程車都不能載這麼多了」！

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上發文說明，有2個小朋友分別站在機車踏板上，騎士的後座則是坐了一位成年女性、半抱著男子保持平衡，機車的最後方更裝有一個靠背椅座，讓一個小朋友夾在女子跟靠背中間，使一台小小的機車共載滿了五個人。

此文一出，就有部分網友認為這種行為實在危險，紛紛表示，「這樣貼十分危險……對其他用路人來說也很危險，每次看到都怕爆」、「外套掛那裡也很危險，等下捲到輪裡，全家五口大翻車」、「出事就怪政府沒阻止他，沒出事就怪別人檢舉」、「計程車都不能載這麼多了」。對此，還有網友發現站在腳踏板上的2個小孩連安全帽都沒戴，「不是啦五貼就算了，安全帽要有啊」、「大人時速20自摔，戴安全帽都能全身傷了，更何況在前座的小孩」、「至少買小孩子的安全帽吧，連安全帽都沒有，這就太誇張了。」

但也有留言反駁「違法固然違法，但是不了解整個家庭狀況的我們，我是覺得沒辦法有立場推論或評價些什麼啦」、「就你們最會批評，買車沒多少，那要不你捐贈一下？危險是危險，但如果可以，誰不想要能快樂出門，安心回家？」、「買車給他們啊！跟我們講幹嘛？」

對於兩派網友持不同看法的的狀況，原PO也在文末對此回應道，自己目前已經關閉文章的留言，不懂許多網友要爭論的點是什麼，更強調自己只是對於現在較少見的五貼「覺得很神奇」，並說明不會去多想對方家境以及小孩有沒有帶安全帽，希望網友不要再繼續為此爭執。

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