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好市多雞肉驚見黃色不明物體 專家曝：「生前行為」造成

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多假日常會擠滿人潮。報系資料照
好市多假日常會擠滿人潮。報系資料照

美式賣場好市多(Costco)商品豐富，價格實惠，總吸引消費者前往採購挖寶，一名民眾到新莊店買了一盒雞腿肉，隔天發現雞腿肉呈現黃色，不正常的情形，熱心的攤商告訴她答案，網友看了也紛紛喊「長知識了」，最後廠商也坦承品管出了問題，並且釋出善意。

女網友在「Costco好市多商品經驗老實說」發文，她表示17日去好市多新莊店買了一盒雞腿肉，隔天要用拿出來時，發現雞腿肉呈現黃色，不正常的情形，手感和看起來都非一般的脂肪，很多人當下都認為她「太少去市場、少見多怪、這就是脂肪等等」。

民眾買雞肉發現有部分呈現黃色，求救網友。 圖／Costco好市多商品經驗老實說
民眾買雞肉發現有部分呈現黃色，求救網友。 圖／Costco好市多商品經驗老實說

後來有熱心專業人士解釋，雞腿肉黃色的部分其實是「傷疤組織」，這部位食用起來會有纖維、硬硬的感覺，簡單來說就跟人一樣，如果外表曾經受傷痊癒之後，那部分的皮膚摸起來就會比較粗糙，皮下的顏色差異就更大了，他也認為這傷口可能是位於肉的中間，因為被包住才沒發現，不然早就被品管人員挑除。

網友看到回答也直呼「這個是內行人」、「長知識了」、「好專業」、「哇！原來還有這樣的，長知識了」、「雞肉系」、「第一次聽到，感謝」、「專業又有耐心，讚」。

原PO也表示廠商後來有回覆，表示後續已請相關部門加強品管作業，因為無實體雞肉，用照片判定，較可能是雞隻打鬥內傷產生的結締組織，造成雞肉外觀及食用口感的不同，深感抱歉。

好市多

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