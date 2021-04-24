快訊

全球首例！巴西男二度染不同變種新冠 疑「證抗體失效」

南非籍狼師拍兒童裸照還性侵 美通報我警方查獲判刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

點外送奶茶「放玄關」變「掛門把」 門一開地毯全毀她傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友用Uber Eats點了杯奶茶，沒想到外送員處理不當，讓她一開門奶茶就全打翻。圖擷取自twitter
一位網友用Uber Eats點了杯奶茶，沒想到外送員處理不當，讓她一開門奶茶就全打翻。圖擷取自twitter

現在外送平台方便，不用親自出門，就能在家享受美食。不過隨著外送員越來越多，許多處理不當的服務，也經常造成顧客的困擾。最近就有位日本網友，因為外送員的疏忽，導致沒喝到飲料，還受了一肚子氣。

根據日本媒體「J-CAST ニュース」報導，一位twitter網友「arsksmy125」日前分享，表示他近日向Uber Eats叫了一杯黑糖奶茶，但因為不想與外送員接觸，因此特別備註「把飲料放在玄關」。結果粗心的外送員，居然把飲料掛在門把上便離去，讓這位網友一轉動門把，飲料就掉到地上，沒得喝還得自行清潔。

arsksmy125相當不滿Uber Eats外送員的處理方式，於是提出客訴。對此，日本Uber Eats坦承處理上確實有疏失，並且賠償買奶茶的500日圓（約相當於新台幣130元）。但該位肇事的外送員至今仍未出面道歉，媒體聯絡Uber Eats官方詢問，也只得到「這是個案，不方便回答」的答案而已。

網友們也看不下去，紛紛砲轟「Uber都沒責任，外送員也沒責任，都得在這樣的前提下訂餐」、「別用Uber了，讓那些劣質外送員被淘汰」、「太慘了，這完全不行啊」、「這下地板難清理了」、「光看照片就氣死人了」、「一定要給他客訴的啊」、「白痴Uber」。

外送員 uber eats

延伸閱讀

聚寶盆零錢怎麼少了？ 監視器揪出外送員「摸走一把」

這3間大學最愛點外送！平台公開訂餐數據 他苦笑：邊緣沒人權

把外送員當「愛神邱比特」？男點餐給妹子驚喜 網看餐點笑歪

外送159元便當長這樣？ 網友諷：100元是驚喜服務費

相關新聞

技能再進化！超商店員「現做潮T」 驚動網友：未來該不會有月子中心

超商多角化經營，積極拓展零售通路，去年季營收還超越百貨業營業額，成為零售業營收最高的產業，不過也讓店員身兼多職苦哈哈。日前一名網友前往超商，驚覺店員技能再次突破，需幫客人做T恤，引來其他網友稱未來有接生服務或月子中心也不意外！

「不是警大生」享優惠 酸菜白肉鍋店引論戰…店家曝背後原因

台北一家酸菜白肉鍋店日前推出優惠活動，只要告知「我不是警大生」並出示學生證，即可享有8人同行1人免費，引發警大生的不滿，隨後校方出面與店家溝通修改折扣標準，不過最新的活動仍引起網路議論...

點外送奶茶「放玄關」變「掛門把」 門一開地毯全毀她傻眼

現在外送平台方便，不用親自出門，就能在家享受美食。不過隨著外送員越來越多，許多處理不當的服務，也經常造成顧客的困擾。最近就有位日本網友，因為外送員的疏忽，導致沒喝到飲料，還受了一肚子氣。

她勸延長線別綑綁使用 反遭嗆「不懂電的人瞎怕」

延長線是家家戶戶必備的電器之一，不僅能延伸使用空間，多孔插座也相當方便，但如果使用不當也可能會造成火災危機。一名女網友在某個臉書社團看到有人將延長線綑綁起來並插電，她好心提醒這樣太危險，沒想到反遭對方譏諷，讓她很無奈，其他人看了也撻伐這作法太危險。

台鐵「卡位姐」站這跟她面對面 女大生從台中一路尬到桃園

不少人搭乘台鐵，都被「站票乘客」干擾過。近日一名女大生指出，自己之前搭自強號買到第一排的對號座，結果一名站票乘客因為人多位子擠，只好站在她位子前方，想不到兩人就這樣一路從台中到桃園「面面相覷」，這也讓該名女大生忍不住直呼「第一次看到這種站法」。

想寄信郵筒「找嘸洞」好慌！專業人士曝：這款只有「他們」能用

現代人因網路發達，漸漸不再使用「信件」聯繫彼此，過往路邊常見的紅、綠郵筒也變得罕見，近日有網友發現一奇特郵筒，身軀光滑卻沒有任何開口，讓他納悶「可能是我太久沒寄信，請問現在郵筒的洞在哪裡？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。