點外送奶茶「放玄關」變「掛門把」 門一開地毯全毀她傻眼

現在外送平台方便，不用親自出門，就能在家享受美食。不過隨著外送員越來越多，許多處理不當的服務，也經常造成顧客的困擾。最近就有位日本網友，因為外送員的疏忽，導致沒喝到飲料，還受了一肚子氣。

根據日本媒體「J-CAST ニュース」報導，一位twitter網友「arsksmy125」日前分享，表示他近日向Uber Eats叫了一杯黑糖奶茶，但因為不想與外送員接觸，因此特別備註「把飲料放在玄關」。結果粗心的外送員，居然把飲料掛在門把上便離去，讓這位網友一轉動門把，飲料就掉到地上，沒得喝還得自行清潔。

arsksmy125相當不滿Uber Eats外送員的處理方式，於是提出客訴。對此，日本Uber Eats坦承處理上確實有疏失，並且賠償買奶茶的500日圓（約相當於新台幣130元）。但該位肇事的外送員至今仍未出面道歉，媒體聯絡Uber Eats官方詢問，也只得到「這是個案，不方便回答」的答案而已。

網友們也看不下去，紛紛砲轟「Uber都沒責任，外送員也沒責任，都得在這樣的前提下訂餐」、「別用Uber了，讓那些劣質外送員被淘汰」、「太慘了，這完全不行啊」、「這下地板難清理了」、「光看照片就氣死人了」、「一定要給他客訴的啊」、「白痴Uber」。