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她勸延長線別綑綁使用 反遭嗆「不懂電的人瞎怕」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在臉書提醒不要將延長線綑綁使用，以免釀災，沒想到反遭對方嗆聲。 圖／翻攝自「爆系知識家」
一名女網友在臉書提醒不要將延長線綑綁使用，以免釀災，沒想到反遭對方嗆聲。 圖／翻攝自「爆系知識家」

延長線是家家戶戶必備的電器之一，不僅能延伸使用空間，多孔插座也相當方便，但如果使用不當也可能會造成火災危機。一名女網友在某個臉書社團看到有人將延長線綑綁起來並插電，她好心提醒這樣太危險，沒想到反遭對方譏諷，讓她很無奈，其他人看了也撻伐這作法太危險。

原PO在臉書「爆系知識家」貼文，表示日前在某個社團看到有人把延長線像麻花捲般綑綁起來，而插頭還接在插座上使用，讓她看了很害怕，趕緊留言提醒對方不應該這樣使用，沒想到卻遭嗆「不識電原理的人比較會瞎怕」，原PO只好上網求助鄉民們，「請問大家，延長線這樣綁有無安全疑慮呢？」

眾人看了一面倒地痛罵太無知，「要綁成這樣還用延長線幹嘛啦」、「等它燒起來他就懂電了」、「可能他懂電學，但不懂熱傳學」、「這個會導致延長線過熱」、「這跟懂不懂電路沒有關係，這是基本常識」、「高中生都懂過電狀態，線路會增溫，繞線會使溫度聚集，自己傻還要嘴別人」、「散熱不良，如果插大電壓線會熱，再來就融化、冒火，別問我為什麼知道，因為經歷過」。

新北市消防局就曾經拍攝了一支影片，將延長線「綑綁」以及「過負載」兩種NG使用方法示範給大家看，並且測試當下的溫度，結果發現兩種用法都讓延長線的溫度飆升，甚至綑綁的延長線還短路走火，讓人看了怵目驚心。

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