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台鐵「卡位姐」站這跟她面對面 女大生從台中一路尬到桃園

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名女大生搭自強號買到第一排的對號座，結果一名站票乘客因為人多位子擠，只好站在她位子前方，想不到兩人就這樣一路從台中到桃園「面面相覷」。 圖擷自Dcard
近日一名女大生搭自強號買到第一排的對號座，結果一名站票乘客因為人多位子擠，只好站在她位子前方，想不到兩人就這樣一路從台中到桃園「面面相覷」。 圖擷自Dcard

不少人搭乘台鐵，都被「站票乘客」干擾過。近日一名女大生指出，自己之前搭自強號買到第一排的對號座，結果一名站票乘客因為人多位子擠，只好站在她位子前方，想不到兩人就這樣一路從台中到桃園「面面相覷」，這也讓該名女大生忍不住直呼「第一次看到這種站法」。

該名女大生在Dcard發文，指出自己之前搭乘台中往返台北的自強號，她買到第一排的對號座，結果上車後發現一名女子就站在她位子的正前方，因為當時走道上滿滿都是買站票的人，所以自己並不以為意，「想說可能人多沒地方站，所以不得已只好這樣」。

不過後來人潮散去，走道之間也空了許多，原本以為該名女子會離開，沒想到她卻依舊站在原地跟自己「面對面」，這也讓原PO尷尬指出：「欸抖…她就一直這樣面對我直到桃園站，後來發現車廂與車廂那空間有人坐，她也就跟著人家去了」。

文章曝光後，網友也紛紛表示，「笑死，好尷尬，腳想踩踏板都好有壓力」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「每次都被站票的人氣死，長大後只搭高鐵」、「我會請她走開」、「好好笑，台中站到桃園也要快兩個小時吧」。

這名站票乘客讓原PO不知所措。 圖擷自Dcard
這名站票乘客讓原PO不知所措。 圖擷自Dcard

Dcard 台鐵 自強號

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