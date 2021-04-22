想寄信郵筒「找嘸洞」好慌！專業人士曝：這款只有「他們」能用

現代人因網路發達，漸漸不再使用「信件」聯繫彼此，過往路邊常見的紅、綠郵筒也變得罕見，近日有網友發現一奇特郵筒，身軀光滑卻沒有任何開口，讓他納悶「可能是我太久沒寄信，請問現在郵筒的洞在哪裡？」

一般人印象中，郵筒常為紅、綠兩色，分別可寄限時、航空郵件，以及本地、外地郵件，國人通信率降低後，部分郵筒更被調整成「一筒兩用」，以顏色區分普通郵件與限時郵件。不過近日有網友在路旁發現一個造型奇特的郵筒，與常見方型不同，頂端呈圓拱樣式，體側印有「中華郵政」的標誌和寄信提醒標語，卻沒有任何洞口可投入郵件，讓他懷疑是否因太久沒寄信，才連郵筒的洞都找不到。

文章發出後，立刻有知情人出面解答，指出「綠色無孔郵筒」的正確用途，「送信中繼站，郵差用的，不是寄信的」、「這是郵差的暫時存放桶，不是郵筒」、「這是郵差信件過多時，暫時放信件用的，不是投遞用的」。

實際上，2013年時就有專業人士在批踢踢Post板解答，表示當郵差信件過多到一車載不完時，就會委託開車的同仁將「中後段」的郵件載到中繼站存放，待騎車的郵差送達到這個地點時，再將中後段的拿出來繼續投遞。他也提到，這種郵筒是「官方認可」的正統中繼站，但有時在郊區或是較鄉下的地方，中繼站也可能是雜貨站、大樓管理室等地，請熟識的朋友幫忙暫時看管。

不過，雖然正確答案很快就出現了，不少網友仍繼續搞笑回答：「要說暗號」、「要喊通關密語啊」、「現在都用感應式的」、「那個讓你懷念的，現在寄信沒有人在放郵筒了」、「郵局現在可能有插股台電，那是變電箱」。