快訊

悲歌重演！弱勢女伴母屍7天 12年前喪父也曾與母伴屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼兒園學費一年20多萬？他驚呆「比大學還貴」 內行分析原因

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，近日朋友的小孩要上幼兒園，一年學費竟要20多萬。示意圖／Ingimage
有網友表示，近日朋友的小孩要上幼兒園，一年學費竟要20多萬。示意圖／Ingimage

美國中情局（CIA）公布的2021全球生育率報告中，台灣是全球227個國家中的最後一名，有專家指出，這與低薪、高房價、晚婚的問題息息相關。近日有網友表示，朋友的小孩要上幼兒園了，不過一年的學費竟要20多萬，嚇得他直呼「跟讀國立大學學費差不多！」

原PO在PTT發文表示，朋友家中的小孩快上幼兒園了，一年學費竟要20多萬，朋友還說這種費用在新北林口「算普通了」。後來原PO好奇查了一下附近地區，結果更讓他吃驚，「還真的貴到嚇死人！甚至30萬起跳的一堆」。

原PO也感嘆，難怪現在台灣生育率這麼慘，並詢問網友「有沒有這年頭幼兒園跟讀國立大學學費差不多的八卦？」

貼文曝光後，引發熱烈討論，許多網友紛紛留言，「20萬算便宜的」、「20萬應該只是簡配，要整套的應該不只這價格」、「私幼就一定比一年10幾萬的好」、「國立大學也沒那麼貴，我大學時1學期15000元」、「找非營利幼稚園一個月三千而已....」、「中部市區一個月大約10k-12k就很不錯了」。

網友貼文引發熱議，有網友分享不同的幼兒園行情。示意圖／Ingimage
網友貼文引發熱議，有網友分享不同的幼兒園行情。示意圖／Ingimage

也有內行人分析，因為少子化，幼兒園為了生存都要轉型，轉型方向會朝著「精緻化、高價化」發展，「因為要低價攬客，會需要更多人力、空間與設備，才能夠帶更多小孩，但如果提供更多服務並高價化反而是更簡單的選項，還能提高毛利」。

網友指出，這也是「一個願打一個願挨的結果」，因為幼兒園「很吃地緣性」，爸媽會送托嬰托幼多半是要上班，家裡也沒人幫帶小孩，這種只能找離家近或是在上班路上的幼兒園，「這樣一來一往，選擇自然變少，那當然就只能付更高額的費用了」。

幼兒園 生育 托嬰 PTT

相關新聞

「不是警大生」享優惠 酸菜白肉鍋店引論戰…店家曝背後原因

台北一家酸菜白肉鍋店日前推出優惠活動，只要告知「我不是警大生」並出示學生證，即可享有8人同行1人免費，引發警大生的不滿，隨後校方出面與店家溝通修改折扣標準，不過最新的活動仍引起網路議論...

幼兒園學費一年20多萬？他驚呆「比大學還貴」 內行分析原因

美國中情局（CIA）公布的2021全球生育率報告中，台灣是全球227個國家中的最後一名，有專家指出，這與低薪、高房價、晚婚的問題息息相關...

家長籲幼稚園刷掉「胖老師」 網砲轟：你才該被過濾掉

許多父母都相當注重孩子的教育環境，希望能讓子女得到最優秀的資源。不過近日一名網友表示，為人師表應該重視體態管理，因此他認為學校應過濾身材較胖的老師，否則總讓他很不放心，深怕影響孩子成長。該文曝光後，引來網友砲轟，紛紛痛批「幼稚園才該先過濾你這種家長」。

他在超商接電充「7樣3C」 網酸：整個城市都是我的辦公室　

在現今這個生活步調相當快的社會裡，很多人會選擇在超商解決三餐，或者點杯飲料坐下來利用筆電處理事情。不過日前有民眾拍下一幕超商奇景，並留言一句「用得淋漓盡致」，照片曝光後短時間內就吸引近5千名網友按讚，留言形容「整個城市都是我的辦公室」。

網傳男疑似持尖物刺老師背部影片 稱「純屬娛樂」遭譙爆

「現在的孩子是怎麼了？他們的家庭發生什麼事？」犯案都要蠢蠢的留下證據嗎？一位高中生在「抖音」PO出一段同學課堂上疑似用剪刀從背後捅老師畫面的影片，雖然該影片在網友的撻伐下馬上下架，但早就被其他人分享到臉書「爆怨2公社」，再度引起網友的「幹譙」。

二度遭滅！「爆廢1公社」管理員發文解釋 無奈嘆：臉書的bug

過去擁有逾百萬名用戶參與的臉書社團「爆廢公社」，在2020年10月時無預警遭下架，而後成立的「爆廢1公社」，昨（20）日再度消失，頁面跳出「無法顯示」的畫面。對此，社團管理員出面回應，解釋關閉原因是出於「臉書存在已久的『bug』」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。