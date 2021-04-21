幼兒園學費一年20多萬？他驚呆「比大學還貴」 內行分析原因

美國中情局（CIA）公布的2021全球生育率報告中，台灣是全球227個國家中的最後一名，有專家指出，這與低薪、高房價、晚婚的問題息息相關。近日有網友表示，朋友的小孩要上幼兒園了，不過一年的學費竟要20多萬，嚇得他直呼「跟讀國立大學學費差不多！」

原PO在PTT發文表示，朋友家中的小孩快上幼兒園了，一年學費竟要20多萬，朋友還說這種費用在新北林口「算普通了」。後來原PO好奇查了一下附近地區，結果更讓他吃驚，「還真的貴到嚇死人！甚至30萬起跳的一堆」。

原PO也感嘆，難怪現在台灣生育率這麼慘，並詢問網友「有沒有這年頭幼兒園跟讀國立大學學費差不多的八卦？」

貼文曝光後，引發熱烈討論，許多網友紛紛留言，「20萬算便宜的」、「20萬應該只是簡配，要整套的應該不只這價格」、「私幼就一定比一年10幾萬的好」、「國立大學也沒那麼貴，我大學時1學期15000元」、「找非營利幼稚園一個月三千而已....」、「中部市區一個月大約10k-12k就很不錯了」。

網友貼文引發熱議，有網友分享不同的幼兒園行情。示意圖／Ingimage

也有內行人分析，因為少子化，幼兒園為了生存都要轉型，轉型方向會朝著「精緻化、高價化」發展，「因為要低價攬客，會需要更多人力、空間與設備，才能夠帶更多小孩，但如果提供更多服務並高價化反而是更簡單的選項，還能提高毛利」。

網友指出，這也是「一個願打一個願挨的結果」，因為幼兒園「很吃地緣性」，爸媽會送托嬰托幼多半是要上班，家裡也沒人幫帶小孩，這種只能找離家近或是在上班路上的幼兒園，「這樣一來一往，選擇自然變少，那當然就只能付更高額的費用了」。