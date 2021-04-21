他在超商接電充「7樣3C」 網酸：整個城市都是我的辦公室　

在現今這個生活步調相當快的社會裡，很多人會選擇在超商解決三餐，或者點杯飲料坐下來利用筆電處理事情。不過日前有民眾拍下一幕超商奇景，並留言一句「用得淋漓盡致」，照片曝光後短時間內就吸引近5千名網友按讚，留言形容「整個城市都是我的辦公室」。

該民眾在臉書公開社團「路上觀察學院」PO出兩張照片，畫面中可看到在一家連鎖超商裡面的顧客用餐座位區，有人在靠近牆壁的桌角擺了三台大中小型電腦，並自備多孔延長線插上超商的插座，外加兩台手機、一台行動電源和一塊積體電路板，一共7樣3C產品擺在桌上實在相當可觀。原PO僅附上一句話「用得淋漓盡致」，隨即引發大批網友討論。

不少網友看了都覺得照片中的顧客行為很誇張，「偷電大師」、「不會跳電嗎？」、「這個臉皮要多厚才行」、「真當是自己家」、「就差一台咖啡機了」、「說不定這是店長」、「等下就開始焊接了」。