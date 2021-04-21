網傳男疑似持尖物刺老師背部影片 稱「純屬娛樂」遭譙爆

「現在的孩子是怎麼了？他們的家庭發生什麼事？」犯案都要蠢蠢的留下證據嗎？一位高中生在「抖音」PO出一段同學課堂上疑似用剪刀從背後捅老師畫面的影片，雖然該影片在網友的撻伐下馬上下架，但早就被其他人分享到臉書「爆怨2公社」，再度引起網友的「幹譙」。

一位網友在臉書「爆怨2公社」貼出一段影片，並貼文「剛看到的，po文者剛上傳，網民罵翻就刪文了」。影片中看到一名穿黑色T恤、戴白色口罩的男生，從教室後排快速衝向講台，衝到講台後才發現他手上不僅戴著白手套，更迅速的手持疑似剪刀的黑色物品，刺向面對黑板書寫的老師背部，該片還下註解「大哥一不高興，出手就是狠」，和「純屬娛樂」、「正義魔人請繞道」、「請勿模仿」等字樣（轉貼後字樣已打碼），在影片中無法證明男生手中所持物品真假、是否有真的刺入老師背部，老師是否真有受傷。

雖然「抖音」影片在網友的撻伐下馬上下架，但在「爆怨2公社」看到轉貼的網友紛紛留言回應擔憂「他是拿剪刀捅老師嗎？也太可怕了」、「現在的孩子是怎麼了？他們的家庭發生什麼事？」、「真替台灣的未來堪憂」、「所以這只是娛樂影片？無聊當有趣，真為以後的台灣擔憂」，也有網友直指「教改真他媽的有夠成功」。

更多網友感嘆「不管真假，這小孩的動機真的很恐怖，拿假的剪刀不被人教育、導正觀念，哪天拿真的剪刀捅人都不奇怪」，有網友提議「這種小孩不給教訓，那他只會覺得殺人跟玩遊戲一樣」，也有人質疑「為什麼他戴手套？有備而來？預謀已久？」，更多人問說「純屬娛樂？意義在哪」。