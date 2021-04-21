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聚寶盆零錢怎麼少了？ 監視器揪出外送員「摸走一把」

聯合新聞網 / 綜合報導
該名外送員後續親自登道歉，歸還零錢之外也附上小卡表示歉意。圖／取自外送員的奇聞怪事
該名外送員後續親自登道歉，歸還零錢之外也附上小卡表示歉意。圖／取自外送員的奇聞怪事

現代人追求方便、省時，喜歡利用外送平台叫餐，也促進餐飲業新商機。然而近日一名店家發文爆料一名外送員在等待取餐時，看到一旁的流水聚寶盆裡有許多零錢，起心動念偷錢，誇張行徑都被一旁的監視器拍下，貼文一出引起網友熱議。

一名店家老闆在FB社團「外送員的奇聞怪事」發文爆料，他在文中說明店面有擺放一流水聚寶盆，裡頭的零錢大約200多元，沒想到一名外送員取餐時因老闆娘進廚房備餐，看到聚寶盆裡的零錢竟心生邪念，動手從聚寶盆底部挖了100多元的零錢塞進口袋。從店家提供的監視器錄影可以看到該名外送員偷錢後拍了拍口袋，還將面前的監視器往右移，幸好店家裝設的另一支監視器錄下一切，荒謬行徑讓店家十分傻眼，「說真的整盆流水盆搬走，裡面也不到200元，為了這點小錢背上前科值得嗎？」

店家發文爆料一名外送員取餐時竟偷拿流水聚寶盆裡的零錢，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自外送員的奇聞怪事
店家發文爆料一名外送員取餐時竟偷拿流水聚寶盆裡的零錢，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自外送員的奇聞怪事

後續該名外送員親自到店家道歉，附上道歉小卡，也歸還了偷走的零錢。店家表示是一名年輕人，「原本要多給我們一千元賠償，我們婉拒了，只希望他能記取這次教訓」。善心店家為勸該名外送員悔改更叮嚀了半個多小時，「我也發揮天秤座愛碎念的性格，唸了他半個多小時⋯⋯勿以善小而不為，勿以惡小而為之⋯送給他！」根據外送平台聲明，該名外送員已被解僱。

消息曝光後許多網友留言回覆，許多外送員同行都建議老闆檢舉、報警，「這種的請在平台檢舉，別讓他害到其他客人，先讓他停權比較重要」、「報警吧，偷竊行為不可取，這樣外送的時候不是都在偷吃客人的餐點」、「拜託你報警吧！不用給機會了」。

也有網友看到店家的處理方式認為店家很有氣度，「謝謝你給他改過的機會」、「得饒人處且饒人」、「您的雅量定會招來福報」、「謝謝老闆的大量！有時候人或多或少都有貪念，可能因為自己的狀況不是那麼的理想，會造成他人的困擾，但願意改進總比沒有悔意來得好」。

外送員 偷竊 奇聞

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