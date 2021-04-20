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機車在停車格被撞車損 肇事者留1500賠償金被網嫌：不夠修
自己騎車或開車的市民，愛車外出停在公共停車格時，總會擔心自己的愛車會不會被他車刮傷或是出意外，因為大剌剌的車主大有人在，愛車不慎被刮傷時該怎麼辦，報警、調監視器，還是自認倒楣認賠殺出？有一位機車被撞倒的網友自稱幸運，因為肇事者有留賠償金，但卻被留言酸說「結果發現賠償金不夠修」。
原po在「爆廢1公社」貼文表示，自己幾天前把機車停在路邊的停車格內，要牽車時才發現機車被撞倒，不僅後視鏡斷掉，車殼也有些磨損，不過肇事者留了一個裡面放了一千五百元的紙袋在機車上，還留言「不好意思，剛剛A到你的車，請您原諒我的不小心」，最後還留下自己的姓名和電話。原po文末更表示「這年頭肯如此負責的年輕人，值得讚賞」。
網友在看完貼文後紛紛回應留言稱讚「值得鼓勵的年輕人」、「我也遇到過」、「我上個月也碰到一次，這樣的人真的很少了」、「一個後視鏡沒那麼貴，貴在當事者的品德，在台灣已經算是稀有動物了」、「敢做敢當，讚，就算1500不夠修我也不追究」，但有網友說「結果發現一千五不夠修」、「後視鏡100塊，磨損就看車況，只要沒差直接賺1400」，也有網友分享自己的經驗「我的車停在上班地點附近路邊停車格，下班取車發現保險桿整個被不明三寶撞凹還要鈑烤，然後馬路無監視器，只能自認倒霉」、「想當初我鄰居撞倒我的摩托車還對我嗆聲」。
一位熱心的網友在回應留言中提醒「撞到別人的車但是車主不在時，建議報警留一下資料及紀錄，避免日後被以肇事逃逸起訴」。
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