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在男友衣櫃翻到沒見過的女用內衣？真相是...網友扮柯南神解答

聯合新聞網 / 綜合報導
有位女網友在男友衣櫃裡面發現一件沒看過的女用內衣，求教網友是否該找男友攤牌。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／ingimage
有位女網友在男友衣櫃裡面發現一件沒看過的女用內衣，求教網友是否該找男友攤牌。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／ingimage

有位女網友在Ｄcard感情板發文，她整理男友衣櫃，無意間發現裡面有一個小束口包，裡面裝了一件無吊牌的粉色女用內衣，她原本以為應該是男友買給她的禮物，但是卻發現尺寸不對，她急忙求教網友該怎麼處理。

原PO表示，某天她打工提早下班回家，整理衣服時無意間發現男友衣櫃裡的秘密，內衣看似禮物卻沒有吊牌，「仔細看也發現這根本就不是我的尺寸」。原PO表示兩人是彼此的初戀，她很擔心是自己多想誤會男友，不知道是該等他回家攤牌問清楚？還是再觀察一下。

網友超專業扮起柯南，看圖找線索，笑翻眾人。「1.從束口袋散開的線頭與布料邊緣，有重複洗滌的跡象，故推測此物不是全新禮物袋的機會比較大。2.副乳附近最容易被拉扯的布料，蕾絲紋理的孔洞有被不平均撐大的跡象，推測內衣不是新品的機會也很高。3.內衣的款式簡約可愛，如同年輕少女們會喜歡的樣式。綜合以上123，此次證物有可能是原Po以外的20～40歲女性平日穿著所使用過的內衣，但因為某些因素而不想放置明顯處，故被緊急暫放在事前準備好的束口袋中後，並藏置抽屜中。這種粗陋的隱藏手法，是真的匆忙之下所做出的緊急措施？還是是故意刻意塑造出的陷阱，讓男生陷入於修羅場之中呢？」

網友回響熱烈，「響起柯南的配樂XD」、「不管真相如何，神人已經是正解了」 、「可能是女裝癖」、「是小三的吧，誰沒事在家裡放別的女生的內衣」、「先說你整理了衣櫥發現的，然後直接問他吧…多觀察男友反應之類的」、我只想到三種可能1.砲友2.小三3.他買原味內衣」、「有可能是前任的，留作紀念」。

也有人畫錯重點，「這個內衣真的蠻可愛的，請問有人知道是啥牌子嗎」。

柯南

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