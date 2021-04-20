「不是警大生」享優惠 酸菜白肉鍋店引論戰…店家曝背後原因

台北一家酸菜白肉鍋店日前推出優惠活動，只要告知「我不是警大生」並出示學生證，即可享有8人同行1人免費，引發警大生的不滿，隨後校方出面與店家溝通修改折扣標準，不過最新的活動仍引起網路議論。

這間酸菜白肉鍋18日推出優惠活動，臉書貼文公告只要顧客來電預約告知「我不是警大生」並結帳時出示學生證，即可享8人同行1人免費，並註明警大學生不在此優惠中、歡迎優質顧客來用餐。

酸菜白肉鍋推出優惠活動。圖／取自臉書

店家優惠排除警大生。圖／取自IG

根據《ETtoday》報導，業者之所以會針對警大生是因先前有警大生到店用餐，不滿出餐速度太慢，質疑是「怕人吃太多」，店家解釋後來將他們原訂的用餐時間90分鐘拉長到超過2個小時，沒想到學生還是在網路上集體負評，才做此回擊。

據悉，東北之家創辦人也是從警大畢業，經校方溝通後，決定將優惠修改成「優質警大生」即可享4人同行1人免費，IG也發布貼文表示「不夠優質不要來」。

店家修改優惠活動內容。圖／取自臉書

店家修改優惠活動後不久又刪文。圖／取自IG

不過東北之家臉書粉專最新貼文，優惠又改成只要是警大451期、561期學生，即可享有免費，另外身分證字號、電話號碼其中一項含有連續數字451或561，可享4人同行1人免費，其他先前和警大相關的優惠貼文都已刪除。

每日限20名警大生用餐貼文已刪除。圖／取自臉書

不少網友仍對最新優惠不滿，在貼文底下留言稱「叫六十幾歲的人去吃到飽是想害人家提早下課？」、「原本的優質警大生4人同行一人免費的優惠呢？」、「學弟吃飯吃到學長老闆不爽...」、「451？你叫侯友宜大學長吃你們火鍋嗎？」、「重點不是優惠 是差別待遇」、「這年頭給店家負評都不行」。

不過也有人認為，「老闆開心就好，他不缺警大客人吧」、「很有個性」、「也沒不賣，就只是沒優惠而已」、「給負評也要合理，不然店家做心酸的」。