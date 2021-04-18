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Buffet絕對不會吃的東西有哪些？ 網友分析這幾類：超易飽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他發現其實Buffet有很多地雷，料理中可能潛藏一些會讓人「速飽」的食物，於是他就詢問網友「Buffet絕對不會吃的東西？」示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，他發現其實Buffet有很多地雷，料理中可能潛藏一些會讓人「速飽」的食物，於是他就詢問網友「Buffet絕對不會吃的東西？」示意圖／ingimage

不少台灣人都愛吃到飽自助餐（Buffet），由於食材高檔、選擇多樣，固定的價錢就可以同時享用各種美食，因此許多人常想盡辦法「吃回本」，選擇食物時都會精打細算。日前就有一名網友在PTTPO文提到，作為過來人的他發現其實Buffet有很多地雷，料理中可能潛藏一些會讓人「速飽」的食物，於是他就好奇詢問廣大網友「Buffet絕對不會吃的東西？」

原PO在文中表示，他觀察到其實很多Buffet中的食物，為了要趕出餐都趕鴨子上架，會潛藏一些讓人速飽的食物，例如將飲料充氮氣、酥皮濃湯等，並說道「像我就不會取用炒飯、炸蝦」，他也想知道還有什麼食物是絕對不會吃的，希望網友能給出建議。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言絕對不能吃的食物，其中這幾樣被點名「超容易飽」，「不要喝汽水，飽足感強又廉價」、「不要拿炒飯、炒麵、可頌、三明治、汽水」、「披薩很容易飽，不要拿」、「炒飯或煮麵都不要，吃兩盤馬上飽」、「咖啡也不要，超容易飽」、「炸蝦，那超飽的」、「炒飯真的很好吃，飽足感強，雖然是硬傷但很多人很愛」。

也有網友點名其他餐點，「豆皮壽司」、「燒賣、義大利麵、生菜沙拉、花生、奶皇包、蘿蔔糕」、「肉類蔬菜海鮮都是大忌」、「飯麵類絕對不吃」、「先吃生魚片，其他再說」、「蛋糕其實很容易飽，也不要」、「地瓜和馬鈴薯的小菜都不要」。

義大利 PTT 吃到飽 壽司 生魚片

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