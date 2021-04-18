快訊

丁怡銘請辭4個月 上月回鍋政院任顧問月薪12萬

創新條例速審通過 高教工會：開放大學在校內養怪獸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搬新家要送禮給警衛？ 保全現身曝「1理由」：拜託別送

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人搬到新家後，會跟管理人員、警衛互動，希望之後的生活能夠多多擔待。示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
許多人搬到新家後，會跟管理人員、警衛互動，希望之後的生活能夠多多擔待。示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

許多人搬到新家後，會跟管理人員、警衛互動，希望之後的生活能夠多多擔待。不過近日一名即將搬家的女子詢問網友，到底要不要送禮給保全人員，引起底下留言不同看法。

原PO在臉書社團《爆系知識家》發文指出，因為即將搬入的新家是「飯店式管理型的」，不知道是否要送管理室人員禮物，如果要送的話，又不清楚該送什麼才好，因此向大家請益。

對此，有網友認為可以送簡單的小東西，「珍奶一人一杯就行了！保全換人跟換衣服一樣快」、「想表示心意飲料就夠了」、「在這個行業幾年，其實請飲料就很好，我們都會記在心裡，但不會因為妳沒送東西，我們就不理妳或是對妳差」。

也有網友認為不用送，「不用送，過幾年妳會發現管理員一直在換人」、「為何要送？他們盡好自己的工作責任是應該的啊」、「都有繳管理費，保全也有領薪水的」。

還有社區管理員現身表示，「我反而希望妳不要送，因為吃人嘴軟、拿人手短，看過太多住戶略施小惠後，將來要保全付出更多的案例。當然不是每一個人都是如此，但大多數都會這樣子」。

保全

延伸閱讀

2車格能停4輛！汽車放大絕使出「橫停術」 網跪了：再破2盲點

惡鄰居拿「萬用鑰匙」偷水 被抓包竟嗆：以前住戶都給用！

掰了台積電！男轉職夜市賣小吃 收入超驚人：一天6小賺1.5萬

外國女記者來台生產 大讚醫療服務「超強」：台灣救了我們

相關新聞

一領錢老婆秒傳訊關心…人夫驚：怎麼馬上知道？內行人揭真相

婚姻生活中，有許多需要相互扶持的地方，也會遇到各種考驗，一名人夫就碰到金錢問題的考驗，他透露每次只要一提錢就會立刻收到老婆關心的訊息，詳細詢問他提錢用途，讓他崩潰喊「什麼事都逃不出她的手掌心」。

搬新家要送禮給警衛？ 保全現身曝「1理由」：拜託別送

許多人搬到新家後，會跟管理人員、警衛互動，希望之後的生活能夠多多擔待。不過近日一名即將搬家的女子詢問網友，到底要不要送禮給保全人員，引起底下留言不同看法。

南部人問「基隆能住嗎？」在地人曝超多優勢：可拿台北薪水揮霍

雙北市因房價高，使許多人會選擇往鄰近的縣市買房，對此，便有一名住在南部網友好奇發文詢問「基隆到底是怎樣的地方，適合住人嗎？」便引出在地人列出基隆的多項優勢。

貴婦客人要2個塑膠袋？ 肉攤老闆曝真相嘆：這是我的原罪

一般菜市場具有商品種類多元、新鮮度佳等優點，即使現今連鎖賣場林立，傳統市場在消費者心中仍占有一席之地。不過，一名肉攤老闆透露，自己遇到一位「貴婦級」的客人，在買肉時多要了一個塑膠袋，原先他不以為意，後來發現原來那位客人是覺得自己「手太油」，讓他無奈嘆道「這是我的原罪」，話題引起熱議。

外送159元便當長這樣？ 網友諷：100元是驚喜服務費

外送平台越來越興盛，許多民眾力求方便快速，不惜額外支付外送費用、嚐試新店家，卻也容易因此踩雷。日前就有女網友分享自身經驗，表示自己叫一份豬排飯外送，不僅配菜寒酸、口味差勁，更要價159元，讓眾網友傻眼直呼「配菜掉在路上？」...

半夜抱高燒39度兒掛急診 醫問「這句」讓他傻眼：想直接退掛

醫生學識淵博、懸壺濟世，是最受人敬重的職業之一，不過有時累壞了，也有「凸槌」的時候。近日一名父親就分享，自己的兒子日前在半夜發高燒，他馬上帶著孩子衝到急診室，然而問診過程中醫生竟「語出驚人」，讓他傻眼到想直接「退掛」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。