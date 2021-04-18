搬新家要送禮給警衛？ 保全現身曝「1理由」：拜託別送

許多人搬到新家後，會跟管理人員、警衛互動，希望之後的生活能夠多多擔待。不過近日一名即將搬家的女子詢問網友，到底要不要送禮給保全人員，引起底下留言不同看法。

原PO在臉書社團《爆系知識家》發文指出，因為即將搬入的新家是「飯店式管理型的」，不知道是否要送管理室人員禮物，如果要送的話，又不清楚該送什麼才好，因此向大家請益。

對此，有網友認為可以送簡單的小東西，「珍奶一人一杯就行了！保全換人跟換衣服一樣快」、「想表示心意飲料就夠了」、「在這個行業幾年，其實請飲料就很好，我們都會記在心裡，但不會因為妳沒送東西，我們就不理妳或是對妳差」。

也有網友認為不用送，「不用送，過幾年妳會發現管理員一直在換人」、「為何要送？他們盡好自己的工作責任是應該的啊」、「都有繳管理費，保全也有領薪水的」。

還有社區管理員現身表示，「我反而希望妳不要送，因為吃人嘴軟、拿人手短，看過太多住戶略施小惠後，將來要保全付出更多的案例。當然不是每一個人都是如此，但大多數都會這樣子」。