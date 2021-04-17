南部人問「基隆能住嗎？」在地人曝超多優勢：可拿台北薪水揮霍

雙北市因房價高，使許多人會選擇往鄰近的縣市買房，對此，便有一名住在南部網友好奇發文詢問「基隆到底是怎樣的地方，適合住人嗎？」便引出在地人列出基隆的多項優勢。

原PO在PTT的八卦板，以「基隆到底是怎麼樣的地方？」為題發問，並說明自己是南部人，看最近大家滿常討論基隆，便好奇這是什麼樣的地方。他補充道，之前看新聞說原本連電影院、家樂福都沒有，地圖上也離台北有一大段距離，讓他質疑「到底適不適合住人？」

此文一出，許多網友皆認為認為基隆的天氣非常潮濕，紛紛表示「又擠又濕」、「要住這裡就是除濕機必備」、「大學念海大，基本上除了暑假之外都在下雨」、「通車快的話其實半小時就到台北了」，但也有在地人提出各項優點，推薦基隆這個城市。

「拿台北薪水到基隆揮霍，大概都是基隆人的日常」該名網友表示，基隆不但離台北近，且工作機會又多，不管念書、工作、補習、購物都會往台北跑，從美麗華到家也只要28分鐘，另外「房價也較低」，他用一坪16萬的價格買下60坪的房子，還有含車位，因為在台北工作薪資較高，之後只用1/4的薪水來繳房貸。

該名網友更補充，基隆雖然常下雨，但空氣清新，真的不知道停水怎麼寫，而且小吃、海鮮選擇多，再加上有許多山路、海線的祕境，還有鄉下的親切感，讓人感覺純樸又有人情味。