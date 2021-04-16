貴婦客人要2個塑膠袋？ 肉攤老闆曝真相嘆：這是我的原罪

一般菜市場具有商品種類多元、新鮮度佳等優點，即使現今連鎖賣場林立，傳統市場在消費者心中仍占有一席之地。不過，一名肉攤老闆透露，自己遇到一位「貴婦級」的客人，在買肉時多要了一個塑膠袋，原先他不以為意，後來發現原來那位客人是覺得自己「手太油」，讓他無奈嘆道「這是我的原罪」，話題引起熱議。

該肉攤老闆在臉書「爆怨2公社」發文表示，稍早有位看似貴婦級的顧客來和自己買肉，他一如既往地服務完、找完錢後，那名客人多要了一個塑膠提袋，由於來市場的民眾多要袋子相當常見，他也理所當然的遞上，沒想到貴婦準備離開時，又轉頭再次提出一樣的要求。

肉攤老闆指出，原本他認為多要幾個袋子分裝也很正常，但隨後看見客人的眼神一直注意著提袋，才知道原來客人是「怕碰到油」，所以多要一個袋子，但由於老闆的手也很油，才又再要一個袋子。他無奈說道，自己沒辦法每賣一塊肉就去洗手清潔，但也不會責怪客人，因為「被嫌油是我這行的原罪」。

該文底下湧入網友回應，許多人安慰「應該不是嫌棄，我自己也怕油，去買肉我自己也會拿面紙把提袋擦乾淨，所以別想太多」、「我是不覺得有惡意，畢竟客人沒有一直在摸肉，手弄油了又沒肥皂洗，等一下做事會很麻煩」、「我是怕生肉味，但是還是會硬著頭皮拿，不是歧視攤販」；有人則說「下次請客人自己抽袋子，幫你撐開」、「可以試試戴手套切肉」、「讓她拿到袋子反過來裝就好」等，提出不同建議。