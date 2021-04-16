外送159元便當長這樣？ 網友諷：100元是驚喜服務費

外送平台越來越興盛，許多民眾力求方便快速，不惜額外支付外送費用、嚐試新店家，卻也容易因此踩雷。日前就有女網友分享自身經驗，表示自己叫一份豬排飯外送，不僅配菜寒酸、口味差勁，更要價159元，讓網友傻眼直呼「配菜掉在路上？」

臉書社團「爆怨2公社」一位女網友分享，自己叫外送訂了一份要價159元的豬排飯。然而，附圖可見，白飯上除了便當主角豬排外，配菜卻只有少量玉米粒和一朵花椰菜，寒酸模樣讓她不敢置信「你在跟我開玩笑！！？」事後更大呼「好難吃」，直言以後不犯懶了，寧願自己出門買家裡附近自助餐，滿滿的菜才75元。

此文一出，吸引許多網友分享自己的「超值菜色」。有人僅買50元便當就有4樣配菜；45元的控肉飯除了有肥美三層肉外，還有鋪滿整個便當的多樣菜色。為了安慰原PO，也有網民幫忙緩頰，其實是「藍帶鑽石級松阪豬排、黃金級別玉米粒、池上7749天寶石米、綠意盎然青花菜」。

隨後，網友們紛紛敲碗要求公布店家，也有網友嘲諷寫道，「這種店家，我一律給5顆星星，不好吃不能只有我踩雷」、「便利商店都比他好」、「如果裡面又是三色豆的話，整碗丟ㄆㄨㄣ（廚餘） 」、「100元是驚喜的服務費，59是餐點費」、「現在是缺水不是鬧飢荒捏」。