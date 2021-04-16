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驚見賣場吐司被「齧齒科」咬破？ 網揭真正兇手：無恥科才對
市售食品的衛生狀況，是許多民眾在購買前優先考量的選項之一。不過，近日一位民眾透露，自己在逛知名美式賣場時，竟發現架上的吐司外包裝破損，讓他懷疑是「齧齒科動物的傑作」；而照片曝光後，許多網友則紛紛質疑，真正的凶手似乎是「無恥科」。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發布一張照片，可看見架上販賣的一條條吐司中，其中一件的塑膠包裝破了一個大洞，袋中的吐司也明顯被挖空了一塊，讓原PO直呼「這似乎是齧齒科動物的傑作」。
不過網友們看到照片後，紛紛指出「老鼠咬的開口不會長這樣」、「嚙齒科塑膠袋也是用咬的，會找邊邊角角開始咬」、「塑膠袋有拉扯痕跡，老鼠不會這樣，牠只要咬一個小洞嘴巴能伸進去啃食就可以」；不少民眾則直言「這是無恥科偷吃的」、「一看就知道是哺乳類的人科中的劣質品之行為」、「這是無齒之徒撕的機會比較大」。
還有網友分享「上次看到麻雀飛到吐司區貨架上面」、「真的有遇過一定要試吃才買的人，直接挖包裝」、「買過被無恥科開罐過的綜合堅果」；但也有少數人認為「只要是賣吃的都有可能會有老鼠」、「人要偷吃的話也會選貴一點的」。此外，部分網友也提醒「快通知他們（店員）處理與清除」、「直接拿著物品給服務人員，這樣他們才會處理」。
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