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台灣馬路日常登「國外熱搜」外國人怒：這些混蛋就是不讓

聯合新聞網 / 綜合報導
國外實況主分享了自己在台灣過馬路的經驗。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影（示意圖，非新聞當事者）
國外實況主分享了自己在台灣過馬路的經驗。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影（示意圖，非新聞當事者）

許多外國人來台灣居住，都會不習慣一些文化差異，這次有一名外國實況主拍下了「台灣馬路日常」，見到駕駛不禮讓行人的交通現象，並且抱怨自己過馬路都要提心吊膽，影片分享後也在國外論壇引起熱議。

外國實況主安德魯(Andrew)目前居住於台灣，他日前在直播分享了「台灣的馬路日常」，拍下了台灣駕駛不禮讓行人的交通現象，只見到影片中有一名外國人要過馬路，一台汽車就直接從他前面開過去，接著快走到對面時，一群機車又打算猛衝，他氣的攤開雙手，影片最後才有一台Toyota休旅車停下來讓行人先過。

在後面目睹這一切的安德魯也講出許多感想，「就是不讓耶」、「就是沒有人要禮讓行人耶」、「這些混蛋就是不想讓人安心過馬路耶」，看到最後Toyota禮讓時，他也誇獎「該給它拍拍手」，不過看到車尾有撞過的痕跡後，仍不忘開玩笑「它應該有過慘痛教訓」。

安德魯抱怨自己過馬路時都要提心吊膽，這支影片被分享到國外知名論壇「Reddit」後，引起國外網友熱烈討論，甚至一度登上全站的發燒文章，有網友形容台灣交通是「有秩序的混亂」，但也有住越南和印度的網友認為「這根本是小兒科」。

影片被分享到PTT八卦板後，網友對此也留言說「確實是這樣沒錯，爛就要承認」、「謝謝你發現台灣最美麗風景的真面目」、「我去美國，我人都還沒過馬路，只是正要過，車子就在等我了」、「這真的要改進啊」、「台灣這點真的蠻落後的」。

但也有人認為「越南才是有秩序的亂」、「大驚小怪，中國、東南亞都這樣啊」、「我外國（印度）同事覺得台灣交通還算好的」、「去過中國就發現台灣真美好」。

交通違規

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