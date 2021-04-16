怕吵醒小孩！媽拿膠帶封死門鈴 郵差一個動作讓她氣炸

家中有年幼孩童的家長最怕的就是孩子睡覺時被吵醒，尤其白天時常會遇到郵差按門鈴，就會將熟睡的小孩驚醒，一名媽媽在臉書「爆怨公社」發文抱怨，她說已經將門鈴周圍用膠帶黏住，還貼了紙條提醒勿按，就是怕吵到小孩，但偏偏郵差硬是將膠帶拆掉還按鈴，讓她無奈地只好上網求助。

原PO表示因為小孩很淺眠，一點聲響就會被驚醒，而白天最怕就是郵差來按鈴，因此她將門鈴外部的殼用膠帶黏了好幾層，並且貼上紙條提醒不要按門鈴，但偏偏郵差就硬是要拆掉膠帶還按鈴，而且還一直的按，讓她氣炸。

從原PO貼出的照片看到，門鈴外部還裝設了一個鐵殼，要按鈴的話必須先將鐵殼的小門打開，她怕門鈴聲吵到小孩睡覺，於是將鐵殼周圍用膠帶黏住，而且門鈴和警鈴連載一起，所以不能拆掉。門鈴下方還有個信箱，可以讓郵差將信件投入。

對於膠帶被拆還按鈴，原PO火大地說「信紙你投進去就好了！為什麼要刻意拆掉膠帶按門鈴（平常態度很像我欠他幾千萬），所以廣大的好友幫我想想辦法，還有什麼方法不要讓他再按我家門鈴呢？」

網友們看了紛紛留言獻策，「紙條不要寫『請勿按門鈴』，改寫『電鈴漏電勿按』」、「寫門鈴壞了就不會按了」、「郵局租信箱」、「郵局說可以去簽切結，以後掛號直接開單自己去郵局領」、「把門鈴線剪掉就好了啊，一勞永逸」、「請水電師傅把電鈴和警報系統分開，電鈴再拔掉就好了」。

不過也有人替郵差抱屈，「拆掉，郵差不按，等等又要被投訴」、「郵差是有掛號才按鈴的吧」、「不用又怕人按，就拆掉就好。郵差有送件需要，看到門鈴自然要按才好聯絡」、「妳在阻礙郵差的工作！我相信就算妳把電鈴做掉，之後也是會投訴郵差重要信件沒有通知妳的」。